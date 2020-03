Ylivieskalainen Pertti Korhonen hyväksyy karanteenin kaltaiset poikkeusolot: "Kotioloissa pyöritään päivä kerrallaan"

Tuokiotupa on kiinni, mutta ikäihmisten puhelinpäivystyksestä voi saada tukea askarruttaviin asioihin. Tupaemäntä Irene Visuri on mukana päivystystoiminnassa. Yhteisestä Ovesta ry:n puheenjohtaja Heikki Hemmilä kertoo, että Tuokiotuvan työntekijöitä ei lomauteta, vaan heillä on paperitöitä sekä tuvan suursiivous tehtävänään.

Pirjo Kunelius