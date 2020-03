Päätoimittaja Seppo Kangas pohtii poikkeusaikojen seuraamuksia: Kirje yrittäjältä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sain eräältä paikalliselta pienyrittäjältä kirjeen, jonka hän oli lähettänyt asiakkailleen ja kumppaneilleen.

Sen viesti kuului tiivistettynä näin: Aion jatkaa normaalia elämääni poikkeuksellisesta ajasta huolimatta. Ostan paikallisista liikkeistä tarpeisiini tavaraa. Käytän niitä paikallisia palveluja, joita olen käyttänyt ennenkin. Enkä vaadi korvauksia, jos palvelut eivät nyt aivan normaalisti toimikaan.

Kirjeen pääsanoma oli se, että nyt on oikea aika miettiä, miten voin osaltani estää tai edes lieventää yrityksille koronaviruksen aiheuttamia menetyksiä.

Kirjoittaja muistutti 1990-luvun laman tuhovoimasta ja kuinka siitäkin selvittiin. Nyt ollaan vähintään yhtä kovan paikan edessä.

Nyt oikeasti kysytään yhteisöllisyyden voimaa ja oman paikallisen yrittäjyyden arvostusta. Kannattaa miettiä, onko nyt hyvä hetki tilata jostakin maailman ääristä tuote, joka löytyy omaltakin kylältä.

Syytä on sitäkin hetki miettiä, onko välttämätöntä supistaa oma kulutuksensa minimiin. Ymmärrettävää on, ettei ole järkeä lähteä tarpeettomasti paikkoihin, joissa varmasti riski saada virustartunta on suurempi kuin kotona. Mutta kokonaan ei voi lakata elämästä, ja silloin valintoja voi tehdä lähiympäristön hyväksi.

Korona iskee varsinkin pieniin yrityksiin voimalla. On tietysti totta, että ihmisten henki ja terveys ajaa kaiken edelle, enkä suinkaan arvostele ennennäkemättömän kovia poikkeustoimia. Mutta valtavat ovat myös taloudelliset seuraamukset. 1990-lamasta tiedämme, että nekin voivat lopulta kohdistua järkyttävällä tavalla ihmisten henkeen ja terveyteen. Sen torjumiseksi on tehtävä kaikki voitava.

Tuleva aika on jäävä sen kokevan sukupolven mieleen iäksi. Sotaan tätä tokikaan ei voi verrata, mutta syvälle yhteiskunnan ytimiin isku nyt käy. Myös jälleenrakennus vie aikaa ja vaatii työtä sekä tahtoa.

Presidentti Sauli Niinistökin kysyi tv-haastattelussa pohdiskelevaan tyyliinsä retorisesti, voisiko tämä olla myös käänne siihen suuntaan, että kansakunta eheytyisi ja yhtenäistyisi. Se ei todellakaan olisi haitaksi. Jako kahteen tai useampaankin hyvin erimieliseen leiriin on kiistatta viime vuosina syventynyt.

Lukemattomia pieniä ja suuri hankaluuksia koituu nyt varsinkin lapsiperheille ja ikäihmisille. On jo hyviä merkkejä siitä, että ihmiset keksivät erilaisia auttamisen keinoja. Niitä on ilo seurata.

