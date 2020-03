Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jo pelkkä koronavirusuhka ja siitä seuranneet valtiovallan suositukset vältellä väenkokoontumisia, jopa lähempiä ihmiskontakteja, pysäyttivät ihmiset. Kaikenlaiset tapahtumat ja kokoontumiset peruttiin, työikäiset linnoittautuivat koteihinsa etätöihin mahdollisuuksien mukaan jo alkuviikosta.

Uusi tilanne näkyi palveluyrityksissä heti viime viikon lopulla, kun maan hallitus oli antanut suosituksensa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Torstai oli normaalia rauhallisempi ja perjantai jo todella hiljainen. Ihan ei oltu nollassa, mutta eipä juuri muutakaan, Ylivieskan Touhutalon yrittäjä Katja Petäjäsoja kertoo.

Tilausten peruuntumisia alkoi sadella ravintola PikkuVeliin saman tien, kun tuli tieto hallituksen suosituksista.

– Kaikki ruokaa ja majoitusta tarvinneet yritykset ja ryhmät peruivat tilaisuutensa ja tulonsa Ylivieskaan. Myynti jäi yksityisasiakkaiden varaan, yrittäjä Juha-Matti Timlin kertoo.

Oulaistelainen kahvila- ja kirpputoriyrittäjä Sari Lind on puolestaan vapaaehtoisessa karanteenissa perheensä kanssa. He palasivat viikonloppuna pari viikkoa kestäneeltä ulkomaan matkalta.

– Yksinyrittäjälle tekee tiukkaa palkata työntekijä ylimääräiseksi viikoksi tai mahdollisesti pidempäänkin. Ajatus siitä, että pitäisi ottaa lisää lainaa, ahdistaa. Sellaisella vain pitkitetään kurimusta. Mieluummin panen lapun luukulle. Onneksi tilanne ei ole vielä niin paha, mutta jos esimerkiksi kaikki laitetaan kiinni kauppoja ja apteekeita lukuun ottamatta, ollaan tuossa tilanteessa, hän sanoi maanantaina aamupäivästä.

Ravintola PikkuVelissä alkavat lomautukset, jotka koskettavat tavalla tai toisella kaikkia yrityksen palkkalistoilla olevia 15 henkilöä. Yritysmyynnin ja tilausravintolan hiljeneminen hotelli Käenpesän yhteydessä on näkynyt vieläkin selvemmin kuin Valtakadun lounasravintolassa.

– Tällä on iso vaikutus toimintaamme. Myynnin pudotus Lintutien ravintolassa oli heti 70–80 prosentin luokkaa, Juha-Matti Timlin arvioi.

– Kaikki isommat ryhmät peruivat tulonsa, samoin yritykset, joiden edustajat ovat viikolla asiakkaitamme. Yritykset ovat siirtäneet, jopa peruneet kokonaan tapaamisia tai järjestävät ne etänä, kun muuten olisivat tulleet tänne, hän jatkaa.

Rysky-päivien ja Akustiikan konserttien peruminen näkyvät myös.

– Lomautukset eivät yksin riitä talouden paikkaamiseen, vaan tarvitaan lisärahoitusta. Toivottavasti valtiovalta tulee verohelpotuksilla ja muilla vastaavilla keinoilla yrityksiä vastaan, Timlin toivoo.

Katjaja TomiPetäjäsojan omistama yritysrypäs on kokenut isoja muutoksia, kun lasten sisäleikkipuisto aloitti reilu vuosi sitten, kirppis lopetti, naamiaisasuja sekä lahja- ja juhlatavaraa myyvä Hauskakauppa eriytettiin muusta toiminnasta ja keskiviikkona uutena avataan Rolls-ketjuun kuuluva hampurilaisravintola aikaisempien toimintojen yhteyteen.

– Avaamme, vaikka tilanne on tämä, koska pitäähän ihmisten syödä. Aloitamme heti ruokien kotiin kuljetukset ja aterioita voi hakea myös take away -periaatteella, Katja Petäjäsoja kertoo.

Keskiviikolle suunnitellut avajaiset siirtyvät tulevaisuuteen.

Sisäleikkipuisto on siirtynyt koronan vuoksi varattavaksi vain yksityiskäyttöön. Hauskakaupassa ei kauppa käy, koska yritykset ovat peruneet omat juhlansa.

Yrittäjä on huolestunut siitä, mihin kaikki johtaa. He ovat investoineet ja tehneet remonttia.

– Kyllähän tässä on miettinyt, tämänkö eteen sitä on tehnyt ihan hullunlailla töitä. Me ja muut pienet yrittäjät olemme nyt todella haastavassa tilanteessa, Petäjäsoja sanoo.

Hän arvelee, että tilanne heidän kohdallaan olisi vielä huonompi, jos hampurilaisravintola ei olisi aukeamassa.

– Meillä kulurakenne on iso, olipa tuloja tai ei. Se on selvä, että takkiin tulee. Monelle yritykselle tämä on suoranainen kuolin isku ja kaikille yrityksille vaikutukset ovat joka tapauksessa pitkäkestoiset, Katja Petäjäsoja sanoo.

– Eihän tässä muu ole auttanut kuin selvitellä rahoitusasioita, listata laskuja, mistä saisi lisää maksuaikaa ja siirtää hankintoja, joita ei ole ihan pakko tehdä juuri nyt. Mutta ei me elämistäkään voida lopettaa, hän jatkaa.

Lindin perheessä yrittäjä-äiti Sari on vapaaehtoisessa karanteenissa ulkomaan matkan jälkeen ja yrityksen ovia pidetään auki lyhennetyillä aukioloajoilla. Perheen Tuomas-isä tekee työnantajan kehotuksesta etätöitä ja lapset ovat koulusta kotiopetuksessa. Perhe on tilannut ruoat verkkokaupasta ja mummo on tuonut ne heille.

– Me kaikki olemme terveenä, mutta suositusten mukaan mennään, Sari Lind sanoo.

Hän miettii, mitä valtiovallan toimet tarkoittavat pienelle yritykselle. Pitääkö panna ovet kiinni vai miten toimitaan, koska ihmiset lakkaavat joka tapauksessa liikkumasta?

– Ihmisiä lomautetaan, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta etätöihin, ja heillä on vähemmän rahaa kulutukseen. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, hän sanoo ja jatkaa:

– Yrityksellä on keskeytysvakuutus, mutta mitä ja miten se korvaa, on eri asia.

