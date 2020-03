Epäiletkö saaneesi koronavirustartunnan? – Kallio ohjeistaa toimimaan näin

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedottaa omailla sivuillaan koronavirukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kallio antaa muun muassa tällaiset ohjeet niille, jotka epäilevät saaneensa koronatartunnan:

Toimi näin jos epäilet koronavirusinfektiota:

Jos sinulla on vain lieviä oireita, sairasta kotona. Jos vointisi huononee ja tarvitset arviota sairaanhoidon tarpeesta, soita OYS:n ympärivuorokautisesti palvelevaan neuvontanumeroon 08 315 2655.

Jos epäilet tai tiedät olleesi tekemisissä koronavirukselle altistuneen henkilön kanssa, ei tarvitse reagoida, vaan voit elää normaalielämää. Jos saat selkeän hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, soita päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen.

Arkena voit ottaa yhteyttä myös oman kuntasi terveyskeskusvastaanottoon; iltaisin ja viikonloppuisin Oulaskankaan yhteispäivystykseen numeroon 08 315 7840.

Koronavirusinfektio voi Suomessa tulla kyseeseen, jos seuraavat kaksi kriteeriä täyttyvät:

Taudinkuva: Henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten kuume ja/tai yskä ja/tai hengenahdistus ja/tai keuhkokuumeeseen viittaava löydös.

Altistumistiedot: henkilö on oleskellut 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua ulkomailla tai ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua.

THL on avannut valtakunnallisen puhelinneuvontanumeron johon voit soittaa, kun kaipaat yleistä neuvontaa koronaviruksesta. Numero on 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivinä klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Neuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

