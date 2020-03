Vestialla varautumissuunnitelma – Jätehuolto toimii poikkeusoloissakin

Vestia Oy on varautunut tuottamaan kuntalaisten jätehuoltopalvelut poikkeustilassakin 16 kunnan toimialueellaan Lesti-, Kala-, Pyhä- ja Siikajokilaaksossa. Yrityksellä on olemassa varautumissuunnitelma, jossa on selkeät ohjeet niin normaaliolojen häiriötilanteisiin kuin poikkeusoloihinkin.

– Tällä hetkellä jätehuolto toimii normaalisti. Ennakoivilla ja ennalta ehkäisevillä toimilla olemme pyrkineet varmistamaan, että vaikutukset toimintaamme tulevat olemaan mahdollisimman vähäiset, sanoo toimitusjohtaja Olavi Soinio.

Vestian varautumissuunnitelma pohjautuu valmiuslakiin. Valmiuslaki velvoittaa kuntia varmistamaan tehtäviensä, esimerkiksi jätehuollon, mahdollisimman hyvän hoidon poikkeusoloissa.

Vestian jätehuoltopalvelut toimivat kuten ennenkin, mutta fyysisiä kontakteja minimoidaan. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa ensisijaisesti palvelupäätteellä maksamista Ylivieskan lajittelupihalla ja suositeltua metrin etäisyyden pitämistä asiakkaisiin Ylivieskan jätekeskuksessa ja hyötyjäteasemilla.

Toimiston ovet pidetään lukittuina. Asiakaspalvelu ja laskutus palvelevat normaalisti puhelimitse ja verkossa.