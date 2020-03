Hallituksen linjaus sulkee erilaisten oppilaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja kansalaisopistojen tilat kuluvan viikon keskiviikosta lähtien. Maanantaina annettu linjaus keskittyy yksinomaan siihen, että koronavirustartuntojen leviäminen hidastuisi ja ikääntyneiden sekä riskiryhmien turvaaminen sairastumiselta.

Opetus ja ohjaus tullaan järjestämään jatkossa poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

Kokkolassa kaupunginhallitus kokoontui maanantai-iltana ylimääräiseen kokoukseen ja sen jälkeen aiheesta kokousti vielä laajennettu johtoryhmä.

– Ei voi muuta kuin todeta, että meillä Kokkolassa on koolla upea porukka. Kovan paineen alla väki tekee työtä ja raskaitakin päätöksiä, kehuu Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Vaikka suurin osa kouluista laittaa oppilaat etäopintojen pariin, poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetusta sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Myös varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa, jotta pystytään mahdollistamaan vanhempien työssäkäynti. Vanhemmat arvioivat pitkälti itse sen, kuuluvatko kriittisellä alalla työskentelevien ryhmään ja sen jäävätkö lapset kotihoitoon. Päätöksestä pitää ilmoittaa Päikyn kautta varhaiskasvatukselle. Päiky ja Wilma ovat tiedotuskanavia huoltajien ja koulun sekä varhaiskasvatuksen välillä.

Kokkolassa ei vielä toistaiseksi tiedetä kuinka iso osa oppilaista jää kouluopetukseen. Todennäköistä on, että jatkossa tullaan myös laittamaan kouluihin jääneitä oppilaita sekä varhaiskasvatuksen lapsia tiiviimpiin kokonaisuuksiin. Tiivistyksiä tehdään kuitenkin siten, että hoitajamitoitukset täyttyvät.

– Etenemme tilanteen mukaan. Tiistaina koululaiset voivat hakea kaikki tarvittavat kouluvällineet kouluilta mukaan ja enemmän ohjeistusta tulee Wilman kautta huoltajille, kertoo Kokkolan ruotsinkielisen opetuspalvelun johtaja Ronnie Djupsund.

Lisäksi järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että mikäli vain on mahdollista lapset hoidetaan ja pidetään kotona.

Kaikki järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020 ja ne ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 saakka.

Kokkolassa laitetaan useita kohteita kiinni kokonaan muun muassa museot, liikuntapaikat, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja harrastuspaikat sekä nuorisotilat. Onko luvassa henkilöstölle mahdollisia lomautuksia?

– Toistaiseksi on liian aikaista puhua lomautuksista. Kunhan pääsemme hiukan eteenpäin, niin kaikki asiat varmasti selkenevät, toppuuttelee kaupunginjohtaja Mattila.

Ylivieskan sivistysjohtaja Kai Perttu kertoo hiukan osanneensa ennakoida päätöstä koulujen sulkemisesta.

– Pikkuisen olemme valmistautuneet, mutta kyllähän tässä kiire tulee ja paljon on vielä avoimia kysymyksiä. Pienimpien alaluokkalaisten ja erityistä tukea tarvitsevien kohdalla etäopetus on haastavinta järjestää. Myös perheille se varmasti on hankala paikka.

Pertun mukaan opettajat ovat saaneet ennakkovaroituksia ja tehneet osaltaan ennakkosuunnittelua. Oppilaat ovat vieneet välineet ja opetusmateriaalit kotiin.

– Vilman kautta opettajat ohjeistavat kotona opiskelua. Myös opetusmenetelmien monipuolistamista olemme jo pohtineet.

Lukiolaisilla on Pertun mukaan hyvät valmiudet etäopiskeluun, sillä Ylivieskan lukio on mukana etäopiskeluhankkeessa. Lukiolle muun muassa valmistuu striimausstudio juuri etäopetusta varten.

Ylivieskan kaupungin lähettämässä tiedotteessa kerrotaan, että kaupunki tulee tiedottamaan ja antamaan tarkemmat ohjeistukset opetuksen järjestämisestä tiistaina 17.3. tarvittaessa ohjeistusta tarkennetaan myöhemmin.

Ylioppilastutkinnon koeaikataulua tiivistettiin jo aiemmin Ylioppilastutkintolautakunnan ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 13. maaliskuuta. Hallituksen päivitetty suositus ei tuo muutoksia tähän jo aiemmin tehtyyn päätökseen.

Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut kokeiden järjestämistä siten, että kokelaiden ja valvojien turvallisesta työskentely-ympäristöstä huolehditaan.