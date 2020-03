Haapajärviset koululaiset keräävät korimyynnillä rahaa Tansanian matkaa varten – "Tämä on hyvä esimerkki eri kulttuurien välistä yhteistyöstä, jossa jokainen voi omalla osaamisellaan auttaa toisiaan"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Haapajärvi

Haapajärven yläkoululla ja lukiolla ovat kohta 20 vuoden mittaiset juuret hyväntekeväisyyteen Tansaniassa.

Koulun opettajat, oppilaat ja heidän huoltajansa ovat tehneet säännöllisesti opintomatkoja Pohjois-Tansaniaan ja samalla osallistuneet projekteihin, joilla on avustetta paikallisia asukkaita. Yhteistyön avulla haapajärviset ovat osallistuneet muun muassa koulujen ja kirjastojen rakentamiseen.

Tällä kertaa kohteena on tyttöjen asuntola Meru vuoren rinteellä sijaitsevan Maruvangon Secondary schoolin yhteydessä. Asuntolan rakentaminen turvaa sen, että myös tytöt pääsevät kouluun.

Tansaniaan on lähdössä tällä kertaa 17 oppilaan ryhmä huoltajineen ja opettajineen. Matka on tarkoitus toteuttaa loppuvuodesta.

Nuoret maksavat osan matkastaan itse, osan varoista he keräävät myyjäisillä ja muilla projekteilla. Naistenpäivän aikaan Tansania-ryhmän nuoret järjestivät naistenpäivän kakkupuffetin, jonka tuotot menivät reissukassaan. Viime perjantaina nuoret saivat myyntiin jo toisen erän tansanialaisten naisten punomia koreja, kasseja, hattuja ja muita käsitöitä.

– Tämä on ihan mahtava yhteistyöprojekti, sillä korien myynti ei tuo vain rahaa haapajärvisille nuorille, vaan myös turvaa tansanialaisten naisten toimeentuloa ja antaa heille mahdollisuuden kouluttautua yrittäjäpainotteisesti avoimeen yhteistyöverkostoon globaaleille markkinoille SideBySiden kautta, yrittäjä Katja Kokkoniemi sanoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Oppilaat ovat innoissaan yhteistyöprojektissa, koska tietävät, että köyhyydestä noustaan yrittämisen avulla, sekä viedään naisten tarinaa eteenpäin myymällä heidän valmistamiaan tuotteita. Tämä antaa mahdollisuuden ansaintalogiikkaan kädentaitajille sekä esimerkkiä vastuulliseen ja eettiseen kuluttamiseen, hän jatkaa.

SideBySiden liiketoimintamalli on viedä yrittäjyyskoulutus eri Afrikan maihin ja tuoda sieltä käsityötä ja designia jälleenmyyjille. Mallin kehittäjä on haapavetissyntyinen ja Nivalassakin vaikuttanut yrittäjä Katja Kokkoniemi. Tansania-projekti on puolestaan Haapajärven yläkoulun rehtorin Jari Nahkasen organisoima. Nuorten rahankeruuta vetävät opiskelijat Hanna Nivala ja Johanna Mäkinen.

Tämä on jo toinen erä tansanialaisten naisten valmistamia koreja, joilla haapajärviset nuoret keräävät rahoja omaa Tansanian matkaansa varten.

– Edelliset korit oppilaat myivät Haapajärven messuilla. Tämä on hyvä esimerkki eri kulttuurien välistä yhteistyöstä, jossa jokainen voi omalla osaamisellaan auttaa toisiaan ja puhaltaa yhteen hiileen. Tällainen toiminta on tulevaisuuden yhteistyötä, Kokkoniemi iloitsee.