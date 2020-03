Henkilöautot linja-autoparkissa Ylivieskan asemalla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Linja-autoille tarkoitetut paikoitusalueet ovat henkilöautojen käytössä Ylivieskan linja-autoasemalla lähellä junalaitureita. Henkilöautoilijat eivät ole huomanneet, että kaupunki on poistanut työmaa-aikaiset lisäpysäköintialueet radan varresta ja palauttanut pysäköinnin entiselleen. Nyt henkilöautot ajavat linja-autojen paikalle osittain jopa kahteen riviin ja sortuvat virhepysäköintiin.

Rautatiealueen pitempiaikainen paikoitusalue on aseman pohjoispuolella, missä on satakunta autopaikkaa. Linja-autoaseman puolella on vain muutama paikka matkustajien noutoa ja tuomista varten.

Junaliikenteen lyhytaikaiset nouto- ja hakupaikat jäivät remontin jälkeenkin aseman eteen.