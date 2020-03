Lentopallon Master SM, koululaisten maakuntaviesti ja Ryskypäivät Kuulan koronatappioita – Suosittu pesäpallon SiggeAll Stars-tapahtuma myös peruutusuhan alla

Ylivieskan Kuulan pesiskevään on kahtena edellisenä vuotena käynnistänyt Sami Haapakosken tähdittämä Sigge All Stars-tapahtuma. Huhtikuun lopulla järjestettävä tähdistöottelu on tänä vuonna vaarassa peruuntua koronan takia.

Ari-Pekka Ojala