Sairastuneiden jätteet omaan roskakoriin. Jätteet säilöttävä niin, että rotat ja harakat eivät levitä niitä – Vestia antoi ohjeensa koronavirustorjuntaan

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jätehuoltoyhtiö Vestia on antanut kuntalaisille oman ohjeistuksensa jätteiden käsittelystä koronavirusaikana.

Vestia on varautunut tuottamaan kuntalaisten jätehuoltopalvelut tarvittaessa myös poikkeusoloissa. Vestia toteaa tiedotteessaan, että tällä hetkellä koronavirustartunnan saaminen jätteiden kautta on Suomessa epätodennäköistä. Toimivan jätehuollon, sen työntekijöiden ja kuntalaisten turvallisuuden varmistamiseksi, on kuitenkin hyvä huolehtia turvatoimista virustartuntojen ehkäisemiseksi.

Vestia antaa seuraavanlaisia ohjeita asukkaille:

– Lajittele nenäliinat ja lautasliinat poltettavaan jätteeseen, ei biojätteisiin.

– Sairastuneiden jätteet on kerättävä omaan roskakoriin, joka on päällystetty pussilla. Täyttynyt roskapussi suljetaan tiiviisti ja viedään sekajäteastiaan. Sairastuneiden roskakorit pitää tyhjentää päivittäin.

– Sulje roskapussit hyvin joko ristiin sitomalla tai teippaamalla ennen niiden viemistä poltettavan jätteen astiaan.

– Jos jäteastiasi on jostain syystä täynnä, pakkaa jätteet tiiviisti ja säilö ne tilaan, jossa niistä ei ole haittaa terveydelle ja jossa esimerkiksi haittaeläimet eivät pääse levittämään jätteitä.

– Poltettavaa jätettä syntyy vähemmän, kun pakkausmateriaalit lajitellaan tehokkaasti ja pakataan tiiviisti.

– Jätteitä ei pidä jättää miehittämättömille jätteen vastaanottopaikoille, mikäli jäteastiat ovat täynnä.