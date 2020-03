Peruttu, peruttu, siirretty – Sievi FS:n valmentaja Kaj Ollikainen uskoo, että Futsal-liigan kohtalo on sama kuin muillakin palloilusarjoilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Futsal-liigan jatko tämän kauden osalta on vielä. Todennäköisesti kausi on ohi ja viimeinen kierros jää pelaamatta, toteaa Sievi FS:n valmentaja Kaj Ollikainen.

Torstaina suunnitelmissa oli pelata viimeinen kierros tyhjille katsomoille, mutta perjantaina seuroille kerrottiin, että sarja keskeytetään.

– Liitollakin oli hyvin epäselvää vielä, miten jatketaan. Torstaina seuroille tuli kysely, halutaanko pelata vai ei. Siellä on varmaan tullut vähän erilaisia vastauksia, kun joukkueilla on tietysti erilaisia intressejä. Sehän tiedetään, että Ilves ilmoitti jo torstaina, että ne ei missään nimessä lähde lauantaina Jyväskylään pelaamaan. Kyllähän päätös on aika looginen, kun kaikki muutkin sarjat on peruttu. Tämä on kuitenkin vain urheilua.

Kauden edetessä otteitaan parantaneella Sievillä olisi ollut paljon pelissä viimeisellä runkosarjakierroksella. Joukkue oli pisteen päässä pudotuspelipaikasta ja asennoituminen viimeiseen otteluun oli sen mukainen.

– Ilves-pelin jälkeen tiedettiin, että Kemi täytyy voittaa, jos aiotaan päästä playoffeihin. Sitä silmällä pitäen treenattiin edellinen viikko hyvin ja lähdettiin sillä asenteella, että Kemi kaadetaan lauantaina.

Ollikainen ei ollut vielä ehtinyt keskustella syvällisemmin joukkueen kanssa koronan aiheuttamasta tilanteesta. Sievi FS on muiden urheiluseurojen tavoin laittanut toiminnan jäihin toiseksi.

Kulunut kausi ei ole ollut sieviläisille helppo, sillä nuorien pelaajien sisäänajo näkyi varsinkin ensimmäisillä kierroksilla. Viidellä tappiolla Futsal-liigan avannut Sievi sai kauden edetessä riveihinsä Radik Akhmetkhanovin ja Jaakko Alasuutarin, jotka toivat kentälle valtavan määrän lisää taitoa. Kokeneiden pelaajien mukaantulo piristi silminnähden sieviläisten peliä ja nosti joukkueen lopulta mukaan playoff-taisteluun.

– Kausi oli niin vaikea kuin ajattelinkin. Väliin pelattiin hyvin ja loppua kohti parani. Meillä oli tosi pieni rinki, mikä näkyi varsinkin kauden viimeisissä peleissä. Vaikka peli on ollut hyvin nousujohteista, niin heti vaikutti suuresti, kun Heikkilän Henri loukkaantui ja Vilho Hanni oli New Yorkissa reissussa Ilves-pelin aikaan. Paljon helppoja virheitä tuli meille tärkeässä Ilves-ottelussa, kun kaksi vakiokokoonpanon miestä puuttui. Jos olisi Ilves pystytty kotona kaatamaan, niin playoff-paikka olisi vielä ollut omissa käsissä.

Maalivahtipuolelle Ollikaisen suojatit saivat apuja kauden keskivälin paikkeilla osan kotiotteluista pelanneesta Miika Toivolasta sekä loppukaudella torjuntavastuun ottaneesta Juho Keskisestä. Maalivahtiongelma oli kuitenkin läsnä, sillä tammikuun jälkeen sieviläiset joutuivat pärjäämään harjoituksissa ilman maalivahtia, mikä toi omat haasteensa joukkueen arkitekemiseen.

Vaikean kauden kääntöpuolena nuorista on kasvamassa uusia vastuunkantajia, tulevaisuuden "jonipakoloita" ja "henriheikkilöitä". Junioripuolelta on myös lähiaikoina murtautumassa edustuksen vakiokokoonpanoon muutama lahjakas pelaaja.

– Itsellä on sellainen toive, että nuorten sisäänajo jatkuu ensi kaudellakin. Joukkueessa on paljon lupaavia pelaajia, kuten Jesper Ojala ja Jose Suihkonen. Jesper on vahvasti tyrkyllä myös alle 19-vuotiaiden maajoukkueeseen, että siinä mielessä näyttää hyvältä. Uuden rakentaminen on meille vähän vaikeaa, kun Ylivieskassa ei ole kunnon yhteistyötä jalkapallon ja futsalin välillä. Se tarkoittaa sitä, että lähikunnista täytyy yrittää saada nuoria mukaan, kertoo Ollikainen.