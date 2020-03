Pakinoitsija P. Veitsi laittaa lusikkansa koronasoppaan: Pandemiahan siitä tuli

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pari viikkoa sitten tällä palstalla ihmettelin, miksi maailmalla riehuvaan Korona-epidemiaan reagoidaan vain kauhistelemalla. Lehtien uutiset eivät aiheuttaneet kansassa juuri minkäänlaista reagointia oman toimintansa suhteen. Kävi juuri niin kuin ennustin. Hiihtolomat tulivat ja menivät, ihmiset matkustelivat kuin ei mitään riskiä olisikaan. Nyt ollaan tilanteessa, että korona on täällä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump taisi tehdä ensimmäisen järkevän päätöksensä rajoittamalla USAan matkustamista. Bisnesmiehenä tunnetulle miehelle päätös ei varmasti ollut helppo, mutta hän tajusi epidemian rajoittamisen olevan kuitenkin taloudelle pienempi paha kuin koko maan lamautuminen. Yhdysvaltojen terveysorganisaatio ei mitenkään selviydy pandemiasta, vaan koko maa joutuu sekasorron valtaan.

Kuvaavaa tilanteessa oli, että monet lentoasemalla haastatellut suomalaiset olivat ärtyneitä lentonsa peruunnuttua. Varsinaisia ääliöitä. Elämmekö edelleen Kekkosen ajassa? Valtiovallan, tällä kertaa pääministerin piti ilmoittaa kokoontumista ja matkustamista rajoittavista toimista ennen kuin me luupäät ymmärrämme. Tosin nämäkin päätökset tulivat viruksen leviämisen kannalta liian myöhään, sen leviämistä ei enää estä mikään. Valitettavintahan asiassa on se, että siitä kärsivät eniten ne, jotka eivät itse ole sitä maailmalta olleet haalimassa.

Tällaisissa tilanteissa ihmisen itsekkyys kismittää. ”Kyllähän minä perusterveenä voin matkustaa, kun on se matkakin varattuna.” Se, että itse kestää influenssan sairastamisen hengissä on aika laiha lohtu siihen nähden, että itsekkäällä toiminnallaan voi sairastuttaa lukuisan joukon ihmisiä, joiden vastustuskyky on syystä tai toisesta alentunut.

Tätä kirjoitettaessa ensimmäiset järeämmät toimet ovat tosiasia. Joukkokokoontumista ja matkustamista rajoitetaan. Tämän tullessa luettavaksi todennäköisesti puhutaan jo koulujen ja päiväkotien sulkemisista ja kehotetaan välttämään yleisiä paikkoja. Kaikki palloilusarjat keskeytetään, sillä tyhjille katsomoille pelaaminen ei ole järkevää. Yhteiskunnan turvaamiseksi suunniteltu valmiuslaki, jota ei ole vielä koskaan käytetty, tulee käyttöön.

Pandemian pysäyttäminen on jo mahdotonta. Hillitä sitä voi edelleen lähinnä hygieniatoimin. Kahdenkymmenen sekunninkin saippuapesu tepsii. Kuulostaako lyhyeltä ajalta? Tutkimuksen mukaan suomalaisen naisen käsienpesu WC:ssä käynnin yhteydessä kestää keskimäärin seitsemän sekuntia. Mies puunaa käsiään kolme sekuntia. Jos edes pesee. Eli petrattavaa vielä on.