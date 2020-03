Pääkirjoitus jatkaa koronatilanteesta: Yksilön vastuu on ratkaiseva

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

16.3.2020

Eipä olisi uskonut, että yhdestä uudesta virusepidemiasta voi seurata kaikkialle maailmaan ja kaikille elämänaloille vaikuttava riesa. Se on mahdollista, koska entuudestaan tuntematon virus pääsi valloilleen ennen kuin lääketiede ennätti kehittää sitä vastaan hoitoa saati etukäteissuojaa. Rokotteiden ja niiden kattavan suojan merkitystä vakavissa ja helposti tarttuvissa taudeissa ei ole syytä vähätellä.

Jos on rokotesuojassa olennaista yksilön vastuu muustakin kuin omasta terveydestään, sama pätee jo valloilleen päässeen epidemian hillitsemiseen. On perin itsekäs ajatus se, ettei viranomaisten varoituksista tarvitse piitata, jos ei itse kuulu niihin riskiryhmiin, joille koronavirus on hengenvaarallinen.

Siihenkään on turha vedota, etteikö tietäisi, miten nyt on viisasta toimia. Ohjeita on ovat pullollaan eri viestimet. Viranomaisten verkkosivuilta löytyy ohjeita ja suosituksia tilanteeseen kuin tilanteeseen. Ja arkijärkikin jo sanoo, mitä asioita nyt on syytä jättää tekemättä.

Uutta tietoa tuli perjantaina myös peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta. Se muun muassa avaa uuden puhelinnumeron koronaneuvontaa varten. Nykyiset yhteydet ovat ruuhkautuneet niin, että läpi on hankala päästä. Harkintaa on syytä käyttää myös siinä, milloin on tarpeen ottaa puhelimitse yhteyttä terveysviranomaisiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Erityistä vastuuta perätään niiltä, jotka ovat lähiaikoina tulleet ulkomailta, eritoten riskialueilta. Kahden viikon karanteeni voi olla hankala järjestää, mutta se on pieni paha sen rinnalla, että levittää virusta ympäriinsä.

Vastuuntuntoa kysytään myös ostoskäyttäytymisessä. Ylenmääräinen tavaran hamstraus ei ole mitenkään perusteltua. Suurimmat ongelmat tulevat, jos väki alkaa kerätä tolkuttomat määrät lääkkeitä kaappeihinsa. Sitäkin on tapahtunut. Apteekkariliiton mukaan särky- ja kuumelääkkeitä kyllä Suomessa riittää jatkossakin.

Mietinnän paikka on myös riskiryhmiin kuuluvien omaisilla. Vierailut iäkkäiden ja perussairauksien vaivaamien omaisten luona ovat selvä riski. Ymmärrettävää on, että kaikkia käyntejä ei voi kovin pitkään viivyttää.