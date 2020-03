30 vuotta sitten: Ojakylän koulun remontti oli pölyistä hommaa, rakennuksesta poistettiin 14 kakluunia

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakso uutisoi 30 vuotta sitten Ojakylän koulun remontin valmistumisesta. Kustannukset olivat 760 000 markkaa.

Syksystä saakka ammattikoulun evakkotiloissa koulua käyneet Ojakylän lapset pääsivät alkuviikosta takaisin omalle koululleen. Koulun täysremontti oli tullut jo siihen vaiheeseen.

– Lapsilla meni kauan ennen kuin he oppivat linja-autossa käyttäytymisen, sitten he kyllä jo rakastivat bussiin jonottamista. Kuitenkin lapset ehtivät jo kyllästyä ammattikoulun asfalttiympäristöön. He kaipasivat omaa kouluaan ja sen viereistä metsää, kertoo keskiluokkien opettaja Sirkka Salminen.

Ojakylän koululla käynnistyi mittava kunnostustyö viime vuoden elokuussa. Lukukauden alkaessa lapset lähetettiin opettajineen suoraan ammattikoululle, jossa ovat heitä ennen olleet tuomiperäset ja rantaset. Remonttimiehet pistettiin töihin. Ja tekemistä riitti.

Ojakylän koulu on täyttänyt 80 vuotta, joskin se juhlii vuosikymmeniään vasta koulun kevätjuhlassa. Aikaisemmin yksikerroksiseksi rakennettu koulu on kaksikerroksiseksi melko korkea rakennus. Sen toinen pää on rakennettu kallion päälle, toinen maalle, joten routa on siirrellyt sitä.

Koulun ulkoseinät jäivät odottamaan maalipensseliä, sillä niille ei tehty mitään. Sisäpuolella sitä vastoin pidettiin melkoinen mylläkkä. Koulun isoimpien oppilaiden luokka muutettiin jumppa/juhlasaliksi näyttämöineen. Koulu sai suihkut ja keittiö siirrettiin eri paikkaan, yläkertaan timpuroitiin uusi luokkahuone ja terveydenhoitajan huone varastoineen. Montakin muuta näkyisää parannusta seinien sisällä tapahtui.

14 kakluunin lämmityksellä.'

Ojakylän koulun saneerauksen suunnitellut kaupunginarkkitehti Pekka Taskinen saa Sirkka Salmiselta ja johtava opettaja Kari Yli-Hallilalta varauksettoman tunnustuksen työstään. Koulusta syntyy toimiva ja viihtyisä.

– Esimerkiksi nuo seiniä kiertävät maalaukset luovat aivan toisenlaisen viihtyisyyden kuin jos koulu olisi vedetty steriilin sairaalamaiseksi samalla värillä, kiittelevät opettajat.

– Taidetta jos vielä saisimme seinille, vaikkapa lahjoituksina, vihjaisee Kari.

Opettajat toteavat, että työmiehiä voi kehua huoletta lehdessä, sillä he ovat tehneet sen kovimman työn.

– Kovin homma oli lämmityksen vaihtaminen. Joudimme vetämään putket lattian alle, ja se otti koville. Pölyisintä työtä oli 14 kakluunin, peltiuunin sekä kolmen hellan repiminen, sillä ruoanlaitto ja lämmitys Ojakylän koululla hoidettiin ennen niillä, sanoo kaupungin yleismies Aaro Luukko.

Koulun lattiat olivat hyvässä kunnossa, joten niitä ei tarvinnut uusia. routa on liikutellut taloa, joten kaikin paikoin lattiat eivät suorassa ole. Yhdenkin luokan kaksi nurkkaa ovat 15 senttiä eri korkeudella, mutta se on pientä uudistusten rinnalla ja hyväksyttävissä.