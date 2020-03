Korona voitti – Ismo Kunelius kirjoittaa Vaihtopenkin urheilukolumnissa torstain käänteistä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronavirus jyrää alleen myös urheilun, mutta palataanpa aluksi vielä viime viikonlopun iloisempaan aiheeseen. Ja se oli luonnollisesti Haapajärven Kiilojen Tero Seppälän seitsemäs sija ampumahiihdon maailmancupissa. Haapajärvisen hiihtovauhti on koko kauden ollut hyvällä tasolla, mutta ammunta on sakannut ennen viime viikonloppua.

On ollut tiedossa, että Seppälä on korkealla, kun kohdalle tulee se päivä, jolloin ampumapenkalla sujuu. Ja nyt se päivä tuli. Puhtaalla ammunnalla irtosi uran ylivoimaisesti paras sijoitus ja pitkästä aikaa parasta, mitä suomalainen miesten ampumahiihto on tarjonnut.

Ja sitten siihen toiseen aiheeseen. Tero Seppälänkin huippuonnistuminen tapahtui Tshekissä, jossa katsomot oli tyhjennetty koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– USA:n ampumahiihtäjät lähtivät kotiin Kontiolahdelta

– Hiihdon maailmancupin viimeiset kilpailut on peruttu

– NBA-kausi keskeytetään

– Ruotsin hiihtomaajoukkue ei lähde maailmancupin viimeiseen osakilpailuun

– Norjalaishiihtäjät jäävät sivuun loppukauden maailmancup-kilpailuista

– Huuhkajien maaliskuun vierasottelut pelataan koronaviruksen pelossa ilman yleisöä

Tässä oli muutama poiminta torstain aamupäivän urheiluotsikoista. Ja näitä riittää.

Maailmalla jylläävä koronavirus näkyy luonnollisesti laajasti myös urheiluelämässä. Urheilu kokoaa isot ihmismassat yhteen ja joukkokokoontumisten kieltäminen on yksi osa taistelussa virusta vastaan.

Suuria palloilusarjoja ja muita massatapahtumia pistetään tauolle tai vaihtoehtoisesti kilpaillaan tyhjille katsomoille. Sama linjaus etenee vääjäämättä myös hieman pienemmille katsomoille kilpailtaviin kekkereihin ja heijastuu enenevässä määrin myös suomalaiseen urheilutarjontaan. Hallitus on jo antanut suosituksen, että kaikki yli 500 hengen yleisötapahtumat perutaan toukokuun loppuun asti.

– Mitä sitten? saattaa joku kysyä tässä tilanteessa. Urheilukisojen peruminen on pieni ongelma, kun pandemiaksi laajentunut virussairaus riehuu maailmalla.

Näin varmasti onkin, mutta parhaimmillaan urheilulla on myös oma tasapainottava asemansa ihmisen arjessa. Kun istahtaa television ääreen seuraamaan vaikkapa jännittävää ampumahiihdon yhteislähtökisaa tai huippujalkapalloa, eivät mielessä kummittele koronavirukset tai talouslamat. Penkkiurheilija kokee tavallaan "turvallista" draamaa, jonka seuraukset eivät iske katsojaan, kun peli on ohi.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi