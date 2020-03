Talvisodan muistojuhlaa vietetään perjantaina Ylivieskassa - Pelkosenniemellä ylivieskalaiset olivat sotimassa vesisateen jälkeen 40 asteen pakkasessa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Talvisodan päättymisen muistojuhlaa vietetään Ylivieskassa perjantaina 13. maaliskuuta. On tasan 80 vuotta siitä, kun tuon sodan aseet vaikenivat. Ylivieskalaiset osallistuvat talvisodassa muun muassa Pelkosenniemen ja Vilajoen taisteluihin. Sotaa käytiin aina viimeiseen päivään ja viimeiseen hetkeen. Ylivieskalaisille perheille tuli vielä maaliskuussakin 1940 suruviestejä.

Ylivieskan sotaveteraaniyhdistyksen puheenjohtajan Jouko Hannulan mielestä sotiemme ajan ihmisten antaman perinteen säilyttämiseksi on tarpeen ottaa talteen myös kotirintaman muistot. Sodista, ja paikallisten miesten ja naisten osallistumisesta rintamalle on Hannulan mukaan jo paljon kerättynä tietoa, joten siksi on nyt kotirintaman aika. Yhteisin ponnistuksin Suomi sai ja säilytti vapautensa.

– Vielä on henkilöitä, jotka muistavat mitä tapahtui kotiseudullamme sotiemme aikana, hän toteaa.

Kotirintamalla raskaat työt ja rintaman huoltaminen olivat naisten, lasten ja vanhojen miesten vastuulla. Tietojen keruuu asiasta on Ylivieskassa aloitettu. Sitä on jo vapaaehtoisesti tehnyt muun muassa Aarne Löytynoja

– Oman äitini kertomana tiedän, että yhteisöllisyys oli Ylivieskassa kotirintamalla voimissaan sota-aikana, oli sitä toki ollut jo aiemmin tuohon maailman aikaan. Kun yksittäisen kodin naisten voimat eivät yksinään riittäneet raskaissa töissä, niin voimat yhdistämällä kaikesta selvittiin, Jouko Hannula kertoo.

Sotaveteraanien puheenjohtaja Jouko Hannula arvioi, että sotiemme vaatimien uhrauksien muisto ei sammu Ylivieskassa eikä muuallakaan Suomessa. Parhaimpana osoituksena siitä hänen mielestään on vuosikymmenestä ja vuodesta toiseen vahvana pysynyt maanpuolustustahto.

Sotaveteraaniyhdistysten ja muiden yhteisöjen tehtävänä on osaltaan pitää muistojuhlin ja muulla toiminnalla yllä sitä, että itsenäisyytemme säilymisen taanneita ponnistuksia muistetaan. Kun talvisodan päättymisessä tulee nyt tasavuodet, sitä on osaltaan ollut ohjeistamassa valtioneuvosto. Ohjeistusta on paikallisesti kuultu.

– Veteraaniyhdistyksissä ja -liitossa toimivat nyt me sotaveteraanien pojat. Olemme matkalla Ylivieskassakin siihen, että sotaveteraaniyhdistyksen seuraajaksi tulee perinneyhdistys. Päätöksiä siitä ei ole vielä Ylivieskassa tehty. Mahdollisesti sotaveteraanien perinteen vaalimiseen on osallistumassa myös paikallinen kotiseutuyhdistys. Sotaveteraaniliitto on jatkamassa vielä vuoteen 2023, Jouko Hannula kertoo.

Perjantaiksi 13. maaliskuuta koko maahan on ohjeistettu, että soitetaan kirkonkelloja kello 10:55 alkaen. Siten valmistaudutaan talvisodan päättymisen kellon lyömään, joka piti eri rintamalohkoilla olla tasan kello 11:00. Ylivieskassa soivat kirkonkellot sekä kirkon raunioilla että Suvannon kappelissa.

Ylivieskan muistojuhlan tilaisuus alkaa perjantai-iltana sankarihautausmaalla. Kaikilla Suomen sankarihaudoilla on tarkoitus sytyttää 105 kynttilää, yksi taistelun jokaiselle päivällä. Ylivieskassa kynttilät sytyttävät Rahkolan koululaiset. Ylivieskan sankaripatsaalle seppeleen laskevat partiolaiset. Kunniavartion hoitavat reserviläiset.

Juhlakahvit tarjotaan seurakuntakoti Mariassa. Samassa paikassa juhla sitten alkaa monipuolisella ohjelmalla