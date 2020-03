Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri ja kapellimestari Jan Söderblom vierailevat Ylivieskassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin orkestereihin lukeutuva Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri (KPKO) vierailee Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikassa perjantaina 20. maaliskuuta. Kokkolalaista jousiorkesteria johtaa kapellimestarina ja viulistina uraansa luonut Jan Söderblom. Ohjelmassa on niin romanttista jousilyriikkaa kuin säkenöiviä kansantansseja.

Alun perin viulistina tunnetuksi tullut Jan Söderblom on toiminut useiden orkestereiden vierailevana konserttimestarina ja soittaa vuodesta 2014 lähtien Helsingin kaupunginorkesterin ensimmäisenä konserttimestarina. Kapellimestarina Söderblom on johtanut niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia eturivin orkestereita.

Konsertin aloittaa Jean Sibeliuksen Rakastava-sarja op. 14. Sibelius sävelsi teoksen alun perin kuorolle, mutta laati siitä myöhemmin myös jousiorkesteriversion. Sibeliusta seuraa Hans Gálin Concertino viululle ja jousiorkesterille, op. 52. Itävaltalaislähtöinen Hans Gál alkoi ensimmäisen maailmansodan jälkeen saada mainetta varsinkin oopperoillaan.

Hitlerin noustua valtaan Gál joutui juutalaissyntyisenä luopumaan rehtorin virastaan Mainzin konservatoriossa ja pakeni lopulta Lontoon kautta Edinburghiin. Gál toimi säveltäjänä ja vaikuttajana brittiläisessä musiikkielämässä koko loppuikänsä, mutta vasta viime vuosina hänen teoksiaan on ruvettu levyttämään ja esittämään laajemmin. KPKO levyttää konsertissa esitettävän teoksen myöhemmin keväällä.

Concertinon solistina on orkesterin 1. konserttimestari Reijo Tunkkari. Hän on soittanut KPKO:n riveissä vuodesta 1976 ja on toiminut orkesterin 1. konserttimestarina vuodesta 1994. Tässä ominaisuudessa hän on kantaesittänyt lähes 150 orkesterille sävellettyä teosta, esiintynyt noin 60 levyllä sekä konsertoinut useissa Euroopan maissa, Japanissa ja Yhdysvalloissa.

Tauon jälkeen luvassa on norjalaissäveltäjä Edvard Griegin Holberg-sarja, op. 40 vuodelta 1884. Grieg sävelsi teoksen alun perin runoilija Ludvig Holbergin 200-vuotisjuhlallisuuksiin, esikuvana Holbergin aikainen ranskalainen tanssisarja.

Grieg kirjoitti teoksen alun perin pianolle, mutta laati siitä yksintein version myös jousille, ja nimenomaan tässä muodossa siitä on tullut eräs hänen suosituimmista sävellyksistään. Illan päätteeksi orkesteri pääsee irrottelemaan Béla Bartókin Romanialaisten kansantanssien pyörteissä.