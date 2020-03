Permanto, volttimonttu, nojapuut ja puomi uusiksi – Ylivieskan Kuulan telinevoimistelijat uusivat Voikkari-salin kalustoa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Kuulan telinevoimistelujaosto, Ylivieska Gymnastics aloittaa lähes 27 000 euron kehittämishankkeen, jolla se uusii välineistöään. Voimistelijoiden toiminnan keskuksena olevalle Voikkari-salille uusitaan permanto, volttimonttu, nojapuut ja puomi.

– Permannon ja nojapuiden ikä on lähes 15 vuotta. Puomi on lähes saman ikäinen. Permannossa on levyjä halki ja tassut eivät jousta. Jäsenmäärämme on ollut kasvussa, ryhmissä on lähes 200 voimistelijaa ja avoimissa ovissa runsas sata harrastajaa. Haluamme ajanmukaiset kilpailukäyttöön soveltuvat välineet, kertoo telinevoimistelujaoston puheenjohtaja Hannele Salmela Ylivieskan Kuulan tiedotteessa.

Kustannuksista 21 500 euroa on tarvikehankintoja ja loppu talkootyötä. Ylivieska Gymnastics hakee investointiin Rieska Leaderin rahoitusta.