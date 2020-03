Katso video: Ylivieskalainen Erno Koivumäki ei unelmoi enää Porchesta tai Lamborghinista, vaan uudesta Teslasta – Sähköauto on kuin tietokone renkaiden päällä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Autot ovat kiinnostaneet aina ylivieskalaista Erno Koivumäkeä. Vielä puolikymmentä vuotta sitten hän unelmoi Lamborghinista tai upeasta Porchesta, mutta satojen hevosvoimien ärjyntä tehokkaasta moottorista ja musta savu pakoputkista eivät saa hänessä aikaan enää ihastuksen tunteita. Päin vastoin.

Nyt hän unelmoi Teslan uudesta, nelipaikkaisesta todellisesta urheiluautosta, joka pomppaa vajaassa kahdessa sekunnissa nollasta sataan, mutta joka on hiljainen ja päästötön.

Koivumäki on myös talouden suhteen tarkka mies. Hän miettii ja laskee, mistä viisihenkisen perheen kuluissa ja ajassa voi säästää, mutta myös sen, mihin säätönsä voi käyttää.

– Mieluummin matkalla pysähtyessä laitan auton lataukseen ja käytän aikani perheen kanssa esimerkiksi ruokailuun ja virkistäytymiseen, kuin jään tankkaamaan autoa kymmenillä tai jopa sadalla eurolla ulos, hän vertaa.

– Autoa hankkiessa kannattaa laskea kaikki kulut. Pelkkää myyntihintaa ei kannata tuijottaa, hän jatkaa ja kertoo, että kolmen vuoden aikana noin 30 000 vuosikilometreillä säästöä tulee vajaat 10 000 euroa vuodessa perinteiseen polttomoottoriautoon verrattuna.

Vuodenvaihteessa Erno Koivumäki teki pitkään harkitsemansa hankinnan ja osti yksityiseltä henkilöltä Tesla Model S 70D -merkkisen sähköauton käytettynä.

Puolikymmentä vuotta vanhalla autolla oli ajettu parisensataatuhatta kilometriä ja se maksoi vajaat 50 000 euroa. Ajetut kilometrit ja auton ikä eivät kuitenkaan hirvittäneet Koivumäkeä.

– Teslassa minua kiinnostavat tekniikka ja siihen saatavat päivitykset sekä ilmainen pikalatausverkoston ja kahdeksan vuoden takuu. Tiedän, että vuoden 2015 auto ei vanhene käsiini, koska päivityksiä tulee muutaman kuukauden välein ja reilulla parilla tonnilla saan halutessani vaihdettua autoon kokonaan uuden tietokonejärjestelmän, joka on sama kuin uusimmissa Tesloissa, hän luettelee.

Koivumäen omistama auto on malliltaan Teslan ensimmäinen varsinainen henkilöauto. Ulkoisesti se on hyvin urheilullinen ja iso, lähes kaksi metriä leveä ja vajaat viisi metriä pitkä.

Coupe-mallin sisään on rakennettu valtavasti erilaisia käyttöjärjestelmiä ja tietokoneohjelmistoja, joilla autoa käytetään ja joilla luodaan viihtyisyyttä liikkumiseen. Teslassa on jonkun verran osia E- ja S-sarjan Mersuista, mutta varsinainen suunnittelu, moottorit ja akustot ovat Teslan omia.

– Tesla on kuin renkailla kulkeva iPhone, Erno Koivumäki vertaa ja käyttää ajaessa ääniohjausta.

Auto ohjaa itse itseään. Kuljettajan on vain 15 sekunnin välein kosketettava rattia, jotta auto tietää kuljettajan seuraavan liikennettä ja ympäristöä. Anne Mattila

Sähköauton kulutus vaihtelee sään, ajo-olosuhteiden ja lämpötilojen mukaan, mutta täydellä 70 kilowattitunnin akullisella ajaa noin 350 kilometriä, kovalla pakkasella sata kilometriä vähemmän.

– Oulussa käy edestakaisin lataamatta, Erno Koivumäki sanoo.

Latausverkosto Suomessa on nykyisellään jo hyvä. Ylivieskassakin on useampia latauspisteitä. Teslan omistajille on olemassa maailmanlaajuinen ilmainen pikalatausverkosto, jota Koivumäen perhe hyödynsi taannoisella Helsingin reissullaan. Suomessa näitä pisteitä on yhdeksän. Kotona Koivumäen auto ladataan autolämpötolpasta.

– Latausverkosto on Suomessa niin hyvä, että 300 kilometrin säteellä löytyy aina latauspiste. Maksullisista pisteistäkin ladatessa alkaa aina hymyilyttää, kun vertaa kulutusta bensan hintaan. 70 kilowattitunnin akuston lataaminen täyteen pikalatausasemalla maksaa noin 14 euroa ja omassa kodissa tavallisella sähkönhinnalla pari–kolme euroa, Erno Koivumäki sanoo.

Sähköautossa on hyvät tavaratilat. Niitä on sekä etu- että takaosassa autoa, koska moottori, polttoainetankki ja pakoputkisto eivät vie tilaa. Anne Mattila

Sähköautoilla ajamisen tekee edulliseksi se, että moottorit ovat huoltovapaita, eikä autoissa ole vaihteistoja. Tesla on antanut kaikkiin ennen vuotta 2020 käyttöönotettuihin autoihin kahdeksan vuoden takuun voimansiirrolle ja akustolle ilman kilometrirajoitusta, mikä tekee käytetyn auton ostamisesta varteenotettavan vaihtoehdon.

– Tälläkin autolla on vielä lähes kolme vuotta akkutakuuta voimassa, Erno Koivumäki laskee ja kertoo, että nyt myytäviin uusiin Tesloihin on asetettu 240 000 kilometrin rajoitus.

Moottorin kestävyydeksi valmistaja ilmoittaa miljoona kilometriä. Akuston kestoksi ilmoitetaan 1 500 täyttä lataussykliä, mikä esimerkiksi Koivumäen autossa tarkoittaa yli puolta miljoonaa ajokilometriä.

Akusto on sijoitettu autossa pohjan alle. Se siirtää auton painopisteen alas ja tekee autosta ajettavuudeltaan hyvän.

Moottorit ovat renkaiden välissä. Nelivetoautossa on kaksi moottoria, joista toinen sijoittuu eturenkaiden väliin ja toinen taakse vastaavaan kohtaan.

Keulapellin alla on mukavasti säilytystilaa. Anne Mattila

Ajaminen sähköautolla yllättää hiljaisuudella. Jarrupolkimen pohjaan painamisella auto herää ja vaihdevivusta valitaan, lähdetäänkö eteenpäin vai peruutetaanko. Käynnistyksestä ei kuulu ääniä ja liikkeellä oltaessakin auton sisään tuleva vaimea ääni kuuluu renkaista.

Liikkeelle lähteminen tapahtuu painamalla tehopoljinta, jolla autoa voi ajaa. Jarrua ei juurikaan tarvita, koska autoa kannattaa jarruttaa moottorilla, koska silloin liike-energia muuttuu takaisin sähköksi ajoakustoon.

– Sähköauto kuluttaa kaupunkiajossa vähemmän kuin maantieajossa, Erno Koivumäki huomauttaa.

Sähköautossa ei ole vaihteistoa, vaan se on niin sanottu suoravetoinen. Tämä tarkoittaa sitä, että auto kiihtyy nopeasti, koska ei tarvitse vaihtaa vaihdetta ja odottaa vaihteiston toiminnassa olevia viiveitä.

– Liikennevaloista lähdetään nopeasti, eikä rekankaan ohittamiseen mene montaa sekuntia. Ajaminen on hauskaa, mutta myös turvallisempaa kuin perinteisellä autolla ajaminen, Koivumäki sanoo ja kannustaa ihmisiä rohkeasti koeajolle:

– Vasta ajaessa ymmärtää sähköauton hyvät puolet, hän sanoo.

Auto tunnistaa omistajan tulon, avaa lukot ja nostaa ovenkahvan esiin. Anne Mattila