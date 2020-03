Raskaan kaluston verhoilua entisen paloaseman tiloihin – Sievin vanha paloasema löysi ostajansa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sievin vanha paloasema on löytänyt ostajansa. Isoimman 60 000 euron tarjouksen jätti sieviläisen verhoiluyritys Memo Designin yrittäjä Mervi Saarela. Yritys tekee verhoilutyöitä ajoneuvoihin, koteihin ja julkisiin tiloihin.

– Meidän on tarkoitus tehdä paloasemalla ajoneuvojen verhoiluja. Verhoilisimme raskasta kalustoa. Linja-autoja alamme verhoilla. Yrityksemme on tarkoitus muuttaa osakeyhtiöksi ja toimintaan on tulossa minun lisäkseni toinen yrittäjä, Saarela kertoo.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle vanhan paloasemarakennuksen ja tontin myymistä sähkö-, vesi- ja viemäri- sekä kaukolämpöliittymineen Memo Design yhtiölle.

Vanha paloasema jäi kunnalle tarpeettomaksi, kun uusi valmistui viime kesänä. Paloasema on suuruudeltaan lähes 700 neliötä. Ensimmäinen vaihe on rakennettu 1969, ja paloasemaa on laajennettu ja peruskorjattu vuosina 1982 ja 2000. Asemakaavan mukaisen tontin pinta-ala on 1 230 neliötä.