Oulainen

Oulaisten kaupunki ei poista asiakasmaksuja varhaiskasvatuksesta. Maksuttomuutta esitettiin valtuustoaloitteessa, jonka kokoomuksen valtuustoryhmä teki viime joulukuussa.

Kunta voi päättää, että maksuja ei peritä ollenkaan. Toimivalta maksujen määräämisessä on sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla, jonka mielestä varhaiskasvatuksen maksuttomuuteen ei tässä vaiheessa lähdetä. Myös kaupunginhallitus oli samoilla linjoilla.

Varhaiskasvatuksen maksujen tuotto oli viime vuonna noin 330 000 euroa ja tuottoarvio tälle vuodelle on 294 000 euroa. Asiakasmaksulain mukaan alin perittävä maksu on 27 euroa kuukaudessa ja korkein on 288 euroa kuukaudessa.