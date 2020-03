8–9 suden lauma liikkuu kolmen kaupungin mailla – Ylivieskan isoin susilauma löytyy Raudaskylältä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan suurin susilauma löytyy Raudaskylältä. Petoyhdyshenkilö Antti Hurmelinna arvioi, että laumassa on nyt tällä hetkellä 8-9 sutta. Vuosi sitten niitä oli kahdeksan.

– Alfaparin lisäksi mukana liikkuu viime ja edelliskauden pentuja.

Lauman reviiri ulottuu Raudaskylältä Haapavedelle ja Nivalaan. Ylivieskaan lauma tekee säännöllisiä käyntejä ja on viihtynyt täällä lähinnä erämaa-alueilla, kuten Vasamassa.

– Osa vanhimmista pennuista on varmaan irtoamassa tänä keväänä omille teilleen. Mahdollista on, että osa pennuista on jatkamassa lauman mukana.

