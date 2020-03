"Ihmisten on päästävä jokirantaan" – Ylivieskan Kiviojan kaava mahdollistaa siltayhteydet Suvannonsaareen, tontteja myyntiin jo tänä vuonna

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Kiviojalle on tulossa jo tänä vuonna rakentajille uusia tontteja lähelle kaupungin ydinkeskustaa. Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi kaavaa, joka sisältää yhteensä 66 tonttia sekä Suvannonsaaren ylittävät kevyenliikenteen sillat, jotka yhdistäisivät Kiviojan ja Koskipuhdon kaupunginosat joen yli.

Kaavakokonaisuus on tulossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn jo ensi maanantaina. Kaupunginarkkitehti Risto Suikkari arvioi, että tällä aikataululla osa kaupungin omistamista tonteista saadaan myyntiin kohtalaisen pian.

– Jokunen tulee myyntiin ehkä jo tänä vuonna. Sehän aina tarkoittaa sitä, että kunnallistekniikka pitää olla asemakaava-alueella valmiina, joten olemassa olevan tieverkoston läheltä on mahdollista osoittaa tontteja. Lähinnä tämä koskisi Kiviojantien varren tontteja, Suikkari miettii.

Lisäksi kaavaan kuuluu keskustelua herättänyt esitys kevyenliikenteen siltojen rakentamisesta Suvannonsaareen. Kiviojalta ja Koskipuhdosta rakennettavat sillat yhdistäisivät kaupunginosat toisiinsa joen yli.

– Niistä silloista ei ole vielä olemassa minkäänlaisia laskelmia. Kun alue rakentuu, niin Suvannonsaaren kautta saataisiin kevyenliikenteen yhteydet keskustaan, jolloin kauppareissuja ei aina tarvitsisi tehdä autolla. Se voisi olla siinä vaiheessa aika ekologinen juttu ottaa käyttöön.

– Meillä on nyt menossa isoja investointeja koulut mukaan lukien, joten tällaisia hankkeita ei ole vielä ehditty ottaa investointiohjelmaan. Kaava kuitenkin mahdollistaa senkin vaihtoehdon, Risto Suikkari huomauttaa.

Kiviojan kaavassa Suvannonsaaren kohdalle on merkitty kevyenliikenteen reittejä. Tämä kaava ei koske varsinaisesti Koskipuhdon puolta joesta, mutta Suikkari arvioi, että asemakaavoitus on tulossa jossain vaiheessa myös toiselle puolen jokea Hamarin alueella.

– Siellä puolella on aika paljon yksityistä maanomistusta, millä on oma merkityksensä. Meillä on kuitenkin sellainen tavoite, että keskustan tuntumassa pitäisi päästä joenrantaan. Se on yksi olennainen virkistäytymismahdollisuus, joten pyrimme luomaan puistoja, joista ihmisillä on mahdollisuus päästä rantaan, Suikkari huomauttaa.

Kaavassa varaudutaan myös kahteen rautatien alituspaikkaan. Lisäksi yksi alituspaikka olisi tulossa Kiviojan nykyiselle kaava-alueelle.

– Neuvottelemme ratahallinnon kanssa, millä aikataululla ja millaisilla kustannuksilla niitä viedään eteenpäin. Se on kaupungin tahtotila, että kaksi alitusta tulisi alueelle ja myöhemmin Hamarin sillan jatkeeksi tuleva alitus. Siihen sisältyy paljon vaativia töitä, kuten voimalaitossillan uusiminen, joten se alitus ei varmasti toteudu ensimmäisenä, mutta varauksena sekin on mukana tarvittaessa sitten myöhemmälle ajalle, Risto Suikkari toteaa.

Kiviojan lisäkaavoituksen taustalla ovat kaupungin väestömäärän kasvu ja asuntotuotannon tarve, jotka vaativat uusien asuntoalueiden kaavoittamista.

Suunnittelualue sijaitsee pääosin Kiviojalla 2–3 kilometrin etäisyydellä kaupungin ydinkeskustasta Kiviojantien molemmin puolin. Alue rajautuu pohjoisessa rautatiehen, idässä kaavattomaan alueeseen, etelässä Kalajokeen ja lännessä asemakaavoitettuun Kiviojan pientaloalueeseen.

Asemakaava- ja kaavamuutosehdotus ovat olleet nähtävillä tammi-helmikuussa. Alueelle on tulossa yhteensä 66 tonttia, jotka on tarkoitettu omakoti-, asuinpientalo- ja rivitalorakentamiseen. Kaupungin omistamalla maalla on myös yksi lähipalvelurakennusten tontti. Kaupungin hallintojohtaja Toni Saranpää kertoo, että tuo varaus herätti keskustelua kaupunginhallituksessa.

– Lähinnä keskusteltiin siitä, onko paikka liikenteellisesti liian ahdas, jos siihen tulisi päiväkoti. Tuon kokoiselle alueelle pitää kuitenkin jo saada jonkin verran lähipalveluja.