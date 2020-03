Juha Malinen jakoi oppeja ja neuvoja FC Ylivieskan vieraana – Pitkän linjan jalkapalloasiantuntija näkee suomalaisen jalkapallon tulevaisuuden erittäin valoisana

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

FC Ylivieska sai maanantaina vieraakseen yhden Suomen tunnetuimmista jalkapallopersoonista, kun Juha Malinen kävi antamassa seuralle työkaluja ja oppeja kehitystyöhön. Tällä hetkellä Malinen työskentelee Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueen valmentajana sekä Palloliiton Pohjoisen valmennuskeskuksen päällikkönä, mikä toi miehen visiitille Ylivieskaan. Vaikka Malinen on peli- ja valmennusurallaan ehtinyt reissata paljon, ei paikkakunta ollut ennen maanantaita tullut hänelle tutuksi.

– Monta kertaa olen ajanut Ylivieskan ohi, mutta koskaan en ole täällä sillä tavalla käynyt muuta kuin jossain huoltoasemalla. Peli- ja valmennusaikanakaan ei ollut vastustajaa täällä. Lähimpänä Ylivieskaa olen ollut 90-luvun lopussa, kun olin MYPA:n valmentaja ja silloin FC YPA oli meidän yhteistyöseura. Myöhemmin sitten Saxmanin Villen kanssa on ollut kaikenlaista tarinaa, myhäili Malinen.

Aamupäivän aikana Malinen kävi FC Ylivieskan toimihenkilöiden kanssa läpi seuran yleistilannetta sekä jalkapallon asemaa Ylivieskassa. Pitkän linjan futismiehelle tuli hyvin nopeasti selväksi, että Ylivieska on alueen ylivoimaisesti suurin liikuttaja, mikä täytyy osata hyödyntää oikealla tavalla.

– Täällä on isot massat liikkeellä. Ne tulisi hoitaa tarpeeksi hyvin ja ohjata oikeaan suuntaan. Minun kysymys kuuluu, onko tällä massalla olemassa selkeä suunta, mihin mennä. Toinen mietinnän kohde on, mihin suuntaan FC Ylivieskaa lähdetään viemään ja tähän minulla on olemassa apukeinoja. Pohjoisen alueen kaupungeista Kajaani on innostunut kovasti kehittämään toimintaansa ja Raahessa on myös tehty isoja potkuja eteenpäin. Toivon tietysti, että Ylivieska on seuraava.

Tulevaisuuden näkymät näyttävät suomalaisessa jalkapallossa Malisen mukaan hyvältä, eikä vähiten Huuhkajien EM-kisapaikan ansiosta.

– Tällä hetkellä on kova buumi päällä, mikä johtuu pitkälti siitä, että Huuhkajista on muodostunut hyvä joukkue isolla J:llä. Siellä on vahva tekemisen meininki, mistä kaikki suomalaiset ovat ylpeitä.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen historiallinen ensimmäinen arvokisapaikka tuli Malisen mielestä etuajassa, vaikka moni voi sanoa kisapaikan irronneen monta vuotta liian myöhään.

– Palloliitossa on tapahtunut isoja organisaatiomuutoksia ja meidän toimintaa kohdistetaan nyt kovasti tällä tavoin kentälle. Me mennään paikan päälle, kerrotaan, neuvotaan ja autetaan. Tämä on nyt toiminut pari kolme vuotta. Tiedän, että se tuottaa aivan selkeän tason korotuksen kaikessa Suomen jalkapallon tekemisessä. Tästä, kun laitetaan kymmenen vuotta eteenpäin, niin meillä on oikeasti hyvä identiteetti ja ollaan vahva jalkapallomaa.

Tulevan kesän kisaurakasta kokenut valmentaja povaa Huuhkajille varsin haasteellista. Suomen lohkossa pelaavat kovat jalkapallomaat Tanska ja Venäjä sekä maailman rankingin ykkönen Belgia.

– Vaikka taso on todella kova, niin Suomen etuja ovat pitkä odotus ja huuma. Sanotaan, että suomalainen kansanliike lähtee nyt ensimmäistä kertaa maan rajojen ulkopuolelle.

Alueuudistuksen myötä Ylivieska kuuluu nyt pohjoisen alueeseen, vaikka pelit jatkuvat vanhaan tapaan läntisellä alueella. Muutos on tuonut FC Ylivieskan puheenjohtaja Petri Kinnusen mukaan uusia mahdollisuuksia seuran ja pelaajien kehittämiseen.

– Kaikki apu, mitä Palloliitto pystyy antamaan seuran kehitykseen ovat tervetulleita. Todella mukavaa oli saada Juha tänne vierailulle. Mielenkiinnolla olen kuunnellut havaintoja, mitä hän on tehnyt, kommentoi Kinnunen.