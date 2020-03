Sopimaton lääkeyhdistelmä voi olla vaarallinen – Kallio ja apteekit kampanjoivat ajantasaisen lääkelistan käyttöönoton puolesta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tiesikö, että tavallinen greippimehu ei sovi yhteen yleisesti käytettävän verenpainelääkkeen kanssa. Oletko ajatellut, että luontaistuotteilla, vitamiinivalmisteilla tai ravinnelisillä voi olla merkittävä vaikutus lääkkeiden tehoon? Muistitko mainita lääkkeen annostuksen muutoksesta lääkärille tai apteekissa?

Muun muassa tällaiset tuiki tavalliset teemat ovat puheenaiheena peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa ja sen alueen apteekeissa Alavieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Ylivieskassa tällä viikolla. Torstaina vietetään kansallista lääkkeenhoidon päivää.

Ensi kertaa toteutettavan yhteisen alueellisen kampanjan kärkenä on lääkelistan käyttöönotto ja tunnollinen päivitys. Apteekeissa ja Kallion toimipisteissä jaetaan valmista listapohjaa ja samalla tähdennetään oikean lääkkeidenkäytön tärkeyttä.

– Ihmisillä on hämmästyttävän vähän tietoa siitä, mitä lääkkeitä he käyttävät ja mihin ne on tarkoitettu, kertoo Kallion potilasturvallisuuskoordinaattori ja kehittämisasiantuntija Riitta-Liisa Kujala.

Apteekeissa kampanjassa on mukana myös opiskelijoita. Apteekit myös opastavat oikeaan lääkehoitoon.

Mukana kampanjoimassa ovat myös Kallion ikäneuvola, kansantautihoitajat ja kotisairaanhoito.

Ongelmaa pahentaa se, etteivät terveydenhuollon tietojärjestelmät edelleenkään keskustele keskenään.

– Oulaskankaan yhteispäivystyksen lääkäri ei näe potilaansa lääkitystä. Lääkärin työtä helpottaisi todella paljon, jos potilaalla olisi mukanaan ajantasainen lääkelista, sanoo Kallion vastaanottopalvelujen ylilääkäri Ritva Kanervo.

Ajantasainen ja täydellinen lista tarkoittaa sitä, että lääkkeet listataan oikeilla nimillään ja vahvuuksillaan. Annostuksesta on syytä kertoa myös, jos sitä on muutettu.

– Vaikkapa sen naapurin Bertan ohjeen mukaan, Kujala naurahtaa, mutta on vakavissaan. Ihmiset muuttelevat annostuksia yllättävän mielivaltaisesti.

– Myös se on tärkeä tieto, miksi lääkkeen annostusta on muutettu, ja onko sen muuttanut esimerkiksi lääkäri suullisella ohjeella, Ritva Kanervo muistuttaa.

Ajatasainen tieto lääkityksestä on tärkeä myös hammashuollossa.

Listaan kannattaa lisätä myös mahdolliset käsikauppalääkkeet, luontaistuotteet, ravinnelisät ja vitamiinivalmisteet. Yhteisvaikutus lääkkeiden kanssa voi aiheuttaa vakavia ongelmia.

Apteekeissakin lääkelistalle on käyttöä. Alavieskan apteekkari Merja Ulvi kertoo, että ajantasaisen listan avulla apteekki voi poistaa vanhentuneet reseptit.

– Jos lääke vahingossa katsotaan vanhoista tiedoista, seuraukset voivat olla vaaralliset, Ylivieskan Ykkösapteekin apteekkari Mervi Finnilä muistuttaa.

Ikäihmisten omaiset ovat tärkeä kohderyhmä kampanjassa.

– Apteekkiin voi tulla omainen reseptinipun kanssa ja sanoa, että laitetaan kaikkia niitä, jotka ovat voimassa, Mervi Finnilä kertoo.

Oikeasta lääkehoidon kokonaisuudesta hyötyy eniten asiakas itse sekä terveytensä kautta että rahassa. Säästöä syntyy myös yhteiskunnalle turhien Kela-korvausten ja tarpeettomien lääkkeiden hävittämiskulujen säästöinä. Myös luonto kiittää.

Kaikkein suurin säästö tulee kuitenkin turhien sairastumisten vähenemisenä.

– Iäkkäiden ihmisten päivystyskäynneistä jopa 30 prosenttia johtuu mahdollisesti lääkitykseen liittyvästä ongelmasta, Ritva Kanervo kertoo.

Turhat lääkevarastot kodeissa ovat myös turvallisuusuhka.