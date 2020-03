Uusia tontteja ja sillat Suvannonsaareen – Ylivieskan kaupunginhallitus käsittelee tänään Kiviojan kaavaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan Kiviojan kaavoitus on edennyt siihen pisteeseen, että kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantain kokouksessaan. Taustalla on kaupungin väestömäärän kasvu ja asuntotuotannon tarve, jotka vaativat uusien asuntoalueiden kaavoittamista.

Asemakaava- ja kaavamuutosehdotus ovat olleet nähtävillä tammi-helmikuussa. Kyseessä on Kiviojan nykyiseen kaava-alueeseen rajoittuva alue, jonne on tulossa yhteensä 66 tonttia. Tontit on tarkoitettu omakoti-, asuinpientalo- ja rivitalorakentamiseen. Kaupungin omistamalla maalla on myös yksi palvelurakennusten tontti.

Lisäksi kaavaan kuuluu keskustelua herättänyt esitys kevyenliikenteen siltojen rakentamisesta Suvannonsaareen. Kiviojan ja Koskipuhdon puolelta rakennettavat sillat yhdistäisivät kaupunginosat toisiinsa joen yli.

Suunnittelualue sijaitsee pääosin Kiviojalla 2–3 kilometrin etäisyydellä kaupungin ydinkeskustasta Kiviojantien molemmin puolin. Alue rajautuu pohjoisessa rautatiehen, idässä kaavattomaan alueeseen, etelässä Kalajokeen ja lännessä asemakaavoitettuun Kiviojan pientaloalueeseen.

Kaavassa varaudutaan myös kahteen rautatien alituspaikkaan.