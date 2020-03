Kansainvälistä kulttuurivaihtoa Ylivieskasta: YTY-teatterin matka Irlantiin sujui nauraen molemmin puolin lavaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

YTY-teatterin 14 hengen edustusryhmä lähti Irlantia kohti tiistaina 25.helmikuuta. Lyhyiden yöunien jälkeen saavuimme aamulla aurinkoiseen Dubliniin.

Ensimmäisenä ohjelmassa oli Suomen Dublinin suurlähetystö ja Toholammilta kotoisin oleva suurlähettiläs, Raili Lahnalampi. Ystävällinen vastaanotto ja suomalainen aamukahvi saivat porukan heräämään.

Suomen Dublinin suurlähettiläs Raili Lahnalampi (edessä keskellä) on Toholammilta kotoisin.

Vähän myöhemmin osa ryhmästä kävi nähtävyyksiä katsomassa, kun samaan aikaan osa tutustui Guinness Storehousen salaisuuksiin. Kaupunkihetkien jälkeen suunnattiin Keski-Irlantiin Claraan, jossa irlantilaiset teatteriystävämme odottivat jo meitä paikallisella koululla

Torstaipäivä alkoi leppoisasti tutustuen Tullamoren kaupunkiin ja sen maailmankuulun viskitislaamon ylpeyden, Tullamore Dew -viskin valmistukseen. Iltapäivällä suunnattiin jälleen Claraan, jossa esitimme YTY-teatterin sekä Ylivieskan seudun kansalaisopiston yhteistyössä valmistaman Nobody Famous -näytelmän Claran oman Darlings You Were Wonderful -esityksen jälkeen.

Nobody famous -esitys sai Clarassa kiitosta muun muassa hyvästä englannin kielestä.

Suomalaiset näyttelijät saivat todella hyvää palautetta monelta katsojalta muun muassa hyvästä englannin kielen taidostaan. Muutenkin yleisö tuntui kovasti viihtyvän näytelmän parissa naurunhyrskeen kantautuessa lähes tauotta täydestä katsomosta.

Perjantaina ryhmämme näyttelijät osallistuivat draamakouluttaja Belinda Wilden vetämään näyttelijäntyön työpajaan, ja loput ryhmästä sai tutustua muun muassa Mullingarin kulttuuritaloon. Päivän ohjelmaan kuului myös lounas historiallisessa Belvedere Housessa.

Työpajassa opitut läsnäoloharjoitukset pääsivät käyttöön heti illan esityksissä, kun Mullingarin teatterin lavalle nousi Nobody Famous -esitys paikallisen ryhmän Last Tango In Mullingar -näytelmän jälkeen. Yleisön vastaanotto oli jälleen todella hyvä.

Työpajoissa työskenneltiin muun muassa näyttelijä-näytelmäkirjailija Padraic McIntyren johdolla.

Työpajat jatkuivat lauantaina näyttelijä-näytelmäkirjailija Padraic McIntyren vahvistuksella. Koko päivän kestäneiden työpajojen jälkeen oli yhteisen juhlaillallisen aika. Juhlassa meillä oli ilo nähdä Mullingarin nuoria tanssinharrastajia, jotka esittivät meille loistavaa irlantilaista kansantanssia tuoden monelle kyyneleet silmiin.

Sunnuntaina pääsimme vielä katsomaan Pic Players Claran uuden tuotannon, Drinking Habits -farssin harjoituksia ja lounastamaan upeaan Kinnittyn linnaan.

Ryhmä lounasti upeassa Kinnitty Castlessa.

Kinnittyn linnan puistossa oli monenlaista nähtävää.

Matkamme takaisin Ylivieskaan sujui onneksi ongelmitta ja taskumme ovat nyt täynnä uusia kokemuksia, käytännöllisiä työkaluja näyttelemiseen, sekä tietysti unohtumattomia muistoja. Uusia ideoita yhteistyön jatkamiseen syntyi helposti ja niitä kehitetään lisää yhdessä irlantilaisten ystäviemme kanssa tulevaisuutta ajatellen.

Teksti: Rita Kovacs, Matti Juntunen, Johanna Bister

Kuvat: Matti Juntunen, Johanna Bister