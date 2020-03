Kalajokilaakso 30 vuotta sitten: Mäen musiikkiliikkeestä tuli Ylivieskan nuorisotalo

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakso uutisoi 30 vuotta sitten Mäen kiinteistöstä, josta tuli nuorisotalo.

Lyhyen kutsumanimen synnyttely on nuorten asiana toistaiseksi kutsumanimellä Mäen kiinteistö kulkevaan taloon, kertoo Arja-Leena Nisula.

Kauppakadun kiinteistö on saamassa uuden ilmeen. Vähitellen ja nuorten voimin, koska määrärahoja sitä varten ei tiedetty varata.

Tähän mennessä kiinteistöön on muuttanut jo Ylivieskan 4H:n toimisto ja neuvoja vappu Hietala. Sen lisäksi tilat on kunnostettu avoimien ovien viettopaikaksi, jossa myös kerhot kokoontuvat.

– Talotoimikunta eli nuoret pääsevät kehittämään Mäen kiinteistön toimintaa omien ideoiden pohjalta. Jo nyt sinne on toivottu ja toteutettu toimintaa, joka ei ole ohjattua. Tiloissa on biljardipöytä ja mahdollisuudet musiikin kuunteluun. Siellä on myös toteutettu mahdollisuus sivukyläläisille koululaisille autojen odottamiseen.

Jatkossa yksi talon huoneista tulee olemaan tenavatupa, jonne vanhemmat voivat iltapäivällä ja alkuillasta jättää lapsia lastenkaitsijoiden hoitoon.

– Näin vanhemmat pääsevät piipahtamaan rauhassa kaupoissa tai jossain harrastuksissa, lupaa Arja-Leena Nisula.