Ylivieskalainen pukeutumisneuvoja Terhi Syrjälä opastaa kokeilemaan rohkeasti erilaisia tyylejä: Parhaiden puolien korostaminen pukeutumisessa lisää itsevarmuutta

Vaatteet ovat kiinnostaneet ylivieskalaista Terhi Syrjälää pienestä pitäen. Pukeutumisneuvojan ammattitutkinnon kolme vuotta sitten suorittanut Syrjälä on aloittanut pukeutumisneuvojan palvelut yksityisille ja yrityksille ja sanoo, että jokaisella on turvavaatteet ja -värit, joihin on totuttu pukeutumaan.

– Ne eivät välttämättä tuo esille omia parhaita puoliamme, mutta niihin on helppo pukeutua. Viestimme kuitenkin vaatteillamme asioita ja annamme ensivaikutelman, joka jää yleensä mieleen esimerkiksi työnhakutilanteessa ja erottaa massasta.

Pukeutumisneuvojana Syrjälä auttaa asiakasta löytämään oman tyylinsä ja rakentamaan ulkoista olemusta sellaiseksi, kuin ihminen haluaa viestiä itsensä.

– Työ on hyvin yksilöllistä. Helpoimmin asiakkaan tyylin löytää tutustumalla häneen ihmisenä ja katsomalla hänen vaatekaappiinsa. Asiakkaan oma näkemys tyylistä ja toiveet ovat myös tärkeitä. Siitä lähdetään rakentamaan kokonaisvaltaista muutosta.

Aina muutos ei ole kokonaisvaltainen, vaan pukeutumisneuvojan apua tarvitaan johonkin yksittäiseen tilaisuuteen tarvittavan asukokonaisuuden hankkimisessa.

– Silloin olemme yhteydessä somen ja sähköpostin välityksellä ja voimme tavata ensimmäisen kerran vaatekaupassa. Silloin kuva asiakkaasta muotoutuu nopeasti, mutta ulkopuolinen katsoo ihan eri asioita ja näkee kokonaisuuden eri tavalla kuin ihminen itsestään ajattelee. Monesti asiakas hämmästyy positiivisesti nähdessään peilikuvansa ja toteaa, että ei olisi koskaan valinnut sellaisia vaatteita itse. Uusien ajatusten herättäminen on tärkeä osa palvelua, Syrjälä kertoo.

Pukeutumistyylin muuttaminen vaatii rohkeutta. Tyyliä ei lähdetä muuttamaan niin, että ihminen katoaa sen alle.

– Tavoitteena on tuoda ihmisten parhaat puolet esille ja korostaa hänen vahvuuksiaan. Niiden löytyminen pukeutumisen avulla vahvistaa itsetuntoa ja tuo lisää varmuutta, joka huomataan.

– Nautin matkoilla, ja isommissa paikoissa erilaisten tyylien kirjosta ja rohkeistakin valinnoista. Katson ihmisessä aina kokonaisuutta ja vaatteita.

Pienten paikkakuntien pukeutumistyyliin vaikuttaa tarjonta, joka keskittyy perusasioihin.

– Koska volyymi on niin pieni, kaupat eivät pysty tarjoamaan erikoisuuksia. Toisaalta kekseliäs pukeutuja voi tuunata perusvaateistakin eri näköisiä ja löytää oman tyylin sitä kautta. Persoonallisen tyylin löytänyt erottuu pienellä paikkakunnalla.

Malleja ja ideoita persoonalliseen tyyliin löytyy somesta, mutta Syrjälä neuvoo katsomaan peiliin ja muistamaan, että sometyylin matkiminen on massautumista.

– Toiset haluavat rakentaa tyylin esimerkiksi merkkivaateiden avulla, koska se on in. Oman persoonallisen tyylin löytämistä ei tarvitse tehdä rahan avulla. Välttämättä kalliskaan vaate ei tuo ihmisestä parasta puolta esille, koska kaikki ei sovi kaikille. Lisäksi saman tyylin kopioiminen kadottaa yksilöt ja persoonat.

Vaikka Syrjälä on ollut aina kiinnostunut vaatteista, koulutus ja asian opiskeleminen on muuttanut myös omaa tyyliä ja tuonut uusia värejä vaatekaappiin.

– Olen yllättänyt matkan varrella myös itseni ja tuonut tiedon lisääntyessä myös omaan pukeutumiseeni värejä, joita en koskaan aiemmin ollut käyttänyt.

Ala kiinnostaa ja Syrjälä haluaa jossain vaiheessa laajentaa osaamistaan stylistiksi asti, jolloin neuvonta olisi kokonaisvaltaisempaa ja mukaan tulisi myös ehostaminen.

– Annan neuvoja ja vinkkejä meikki- ja hiusväreihin ja -tyyleihin, mutta arvostan alan ammattilaisia, joilla voi olla koulutuksen kautta erilainen näkemys ja tieto esimerkiksi siitä, mitä asiakkaan hiuksille voi tehdä.