Haapajärven Kopolan teatterissa naisena olemisen vaikeudesta: Hurmaavaa, hauskaa ja sydäntä raastavaa

Seurasin Haapajärven Kopolan teatterin, 13.3. ensi-iltansa saavan näytelmän Ja Jumala loi naisen -näytelmän harjoituksia vajaat kaksi tuntia ja olin "myyty". Kirsi Sulosen kirjoittama teksti on hurmaavaa, hauskaa ja silti sydäntä raastavaa.

Näytelmä nostaa esille useita naisena olemisen ja elämisen kipupisteitä, kuten itsensä ja oman kehonsa hyväksymisen, kelpaamattomuuden tunteen, yhteiskunnan odotusten mukaan elämisen ja ylipäätään koko naisen aseman yhteiskunnassamme.

– Minun askeleeni tulee aina olemaan vain 80 senttimetriä Aatamin metriin verrattuna, latelee Eeva (Iita Prättälä) jo näytelmän alkumetreillä.

Aiheestaan huolimatta näytelmä on komedia, mistä mieleeni nousee pakostakin parisuhdetoimittaja Raimo Vakkurin luento vuosien takaa.

Vakkuri luennoi Reisjärvellä 2000-luvun alussa ja heitteli jutun sekaan hauskoja juttuja itsestään ja omista heikkouksistaan, kömmähdyksistään ja parisuhteestaan. Vasta luennon lopussa hän pyysi yleisöä kiinnittämään huomiota kertomiinsa juttuihin ja kysyi tuntuivatko ne tutuilta.

– Huomasitteko, että nauroitte koko ajan itsellenne? hän kysyi.

Sama tunne herää Ja Jumala loi naisen -näytelmän äärellä. Jokainen meistä (naisista) on jossain elämänsä vaiheessa katsellut itseään peilistä ja nähnyt siellä vääriä asioita. Miettinyt mikä minussa on vikana ja miksi minä en kelpaa sellaisena kuin olen. Tavallaan siis nauramme omille heikkouksillemme.

En nähnyt näytelmästä kuin alun, enkä tiedä miten se etenee ja ennen kaikkea, kuinka se päättyy. Luotan kuitenkin siihen, että sen päättyessä yleisö kokee voimaantuneensa näkemästään. Sanottakoon, että Ja Jumala loi naisen on hyvää vertaistukea naisille ja miehille loistava perehdytys naisen ajatuksiin.

Nostan hattua Kopolan teatterin näyttelijöille. Näin asian ytimeen pureutuvaan tekstiin tarttuminen vaatii rohkeutta, etenkin pääosissa näytteleviltä naisilta, jotka pistävät itsensä täysillä likoon.

Eikä miesnäyttelijöitäkään sovi unohtaa, sillä heidän osansa on omalla tavallaan ehkä jopa vaikeampi. Ahdistuneen naisen vastapelurina oleminen ei ole helppo rasti.

Näytelmän kulku ei myöskään ole ihan perinteinen, vaan se haastaa paitsi tekijänsä, myös katsojansa.

– Tämä on ihan erilainen näytelmä, mitä on aiemmin tehty. Olemme edenneet sen kanssa improvisaation kautta ja olemme olleet yhteydessä sen kirjoittajaan. Tekstistä tulee ilmi hyvin selkeästi, että se on rakkaudella tehty, ohjaaja Marja Hannula kertoo.

Näytelmässä on mukana 11 näyttelijää ja esityksiä on kaiken kaikkiaan kymmenen.

Kaikki esitykset pidetään Haapajärven kulttuurisalissa.