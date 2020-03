Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholampisesta Terttu Väntäsestä piti tulla käsityönopettaja, mutta lapsuuden haave jäi toteutumatta. Rakkaus käsitöihin ja niiden harrastamiseen on kuitenkin jatkunut läpi elämän ja arvostus käsillä tekemistä on johtanut käsitöiden keräilemiseen.

Väntäsen keräämä kokoelma on karttunut kymmenien vuosien aikana, eikä se yleensä mahdu kokonaisuudessaan isoonkaan näyttelyyn. Kokoelma on ollut esillä eri paikkakunnilla Eestissä ja Suomessa.

Väntänen on tehnyt löytöjä kirpputoreilta, antiikkimessuilta ja jäämistöistä. Kokoelmaan on päässyt töitä, jotka puhuttelevat keräilijää, ovat taidokkaasti tehtyjä tai jollakin tavalla erikoisia. Näyttelyssä olevissa töissä näkyy käytön ja elämän jäljet.

– Joitakin töitä olen joutunut paikkaamaan ja korjaamaan, koska ne ovat niin vanhoja ja hauraita. Joskus käsityö on löydettäessä ollut todella likainen, mutta varovaisen pesun jälkeen se on paljastunut upeaksi taidonnäytteeksi, Väntänen kertoo.

Vanhoilla käsitöilläkin on ollut tunnettuja suunnittelijoita, mutta hyvin usein mallit ovat kulkeneet perheessä ja suvuissa.

– Vaikka aika on ollut köyhää, ihmiset ovat tunteneet aina kaipuuta kauniiseen. Ihmiset ovat olleet luovia ja kekseliäitä. Sekä suunnittelijoiden, että sukujen malleja on kopioitu, mutta niiden väritykset ovat saattaneet muuttua. Siihen on vaikuttanut se, että langat on värjätty itse luonnonväreillä, eikä materiaaleja muutenkaan ole ollut aina ollut kovin paljon tarjolla. Käsitöitä on tehty niillä tarvikkeilla, joita käsillä kulloinkin on ollut. Materiaalit ovat sanelleet aika pitkälle työn lopputuloksen.

Sata vuotta sitten käsitöissä ja niiden materiaalina käytettiin itse kasvatettua pellavaa ja villaa sekä silkkiä. Käsityötaidon arvostaminen pysyy yllä harrastamisen ja eri järjestöjen kautta. Aiemmin käsityötaito oli tarpeen vaatteiden ja käyttöesineiden tekemisessä. Sekä miehet että naiset tekivät käsitöitä pakon sanelemana, mutta tarve-esineiden lisäksi on tehty myös paljon koriste-esineitä.

– On hienoa, että käsityöt nousevat trendikkääksi myös nykyaikana, vaikka kenenkään ei ole enää pakko niitä tehdä. Harrastaminen pitää yllä käsityötaitoja, eikä arvokas kansanperinne pääse katoamaan. On upeaa, että harrastajat ja käsityölehdet kilpailevat ideoilla ja tekemisen taidoilla. Näen, että käsitöiden arvostus on koko ajan nousussa, Väntänen iloitsee.

Sadat vanhat käsityöt ovat olleet esillä Eestissä ja Suomessa useilla paikkakunnilla. Maaliskuun ajan näyttely on esillä Sievin kirjaston näyttelytiloissa. Ryhmille Terttu Väntänen esittelee näyttelyn töitä henkilökohtaisesti.

– Jokaisella näyttelyn käsityöllä on tarina, joka kertoo paljon käsityöperinteen historiasta j vaiheista, Väntänen sanoo.