Pakinoitsija P. Veitsi ihmettelee jugurttihyllyn valikoimia: Yltiökylläisyyttä

Muistan hyvin, kun maistoin ensimmäisen kerran eläissäni jugurttia. Se oli silloin, kun kansakoulussa kokeiltiin välipalaa oppilaiden iltapäiväisen virkeyden kohottamiseksi. Oltiin huolissaan siitä, että viimeisillä tunneilla oppilaat alkoivat nuokkua.

Saimme ihmeteltäviksemme Valion mansikkajugurttia. Oli pahaa. Yksinkertaiseen ruokavalioon tottuneelle hapan maito ei aluksi maistunut, mutta vähitellen siitä oppi pitämään. Myöhemmin makurepertuaari laajeni, muistan ainakin mustikan ja hedelmäpommin. Hankalasti suomalaisen suuhun mahtuvaa nimeä opeteltiin lausumaan. Jogurtti, jugurtti, jukurtti.

Kun nykyään katsoo kaupan jugurttihyllyä, alkaa heikompaa hengästyttää. Valikoimista löytyy tavallisen perusjugurtin lisäksi erittäin paljon vaihtoehtoja. Kymmenien eri marja- ja hedelmävaihtojen lisäksi myös jugurtin alkuperään tai viskositeettiin liittyviä variaatioita on kehitelty kosolti.

On sokeroimatonta, laktoositonta ja vähälaktoosista, asidofilus-, biofilus- ja lisäaineetonta jugurttia. Asiakasta kosiskellaan tietysti myös luonnonläheisyydellä: Vapaan lehmän, luonnon ja luomujugurtit hivelevät herkkää vatsaa. Alkuperämaista tulevat lähinnä tietysti bulgarialainen, turkkilainen ja kreikkalainen, mutta myös esimerkiksi islantilainen ja venäläinen.

Vuoden turhakkeeksikin valitun juotavan jugurtin seuraksi on saatu toinen äärilaita, lohkeava jugurtti. Terveyttä ajattelevalle on olemassa tietysti kolesterolia alentava versio. Kerrosjugurtteja löytyy sekä ala- että ylähillolla. Kaikkien näiden lisäksi valikoimissa on erilaisia jugurttivälipaloja, joita on tehostettu kauralla, rukiilla sekä muillakin ryyneillä, nomparelleja unohtamatta.

Äkkiä laskettuna erään nimeltä mainitsemattoman konsonanttikaupan hyllystä löytyy 307 kpl erilaista jugurttituotetta. Toisen ketjun valikoima on vähän vaatimattomampi, parisataa lajiketta. Mihin me näitä kaikkia tarvitsemme? Emme me oikeasti tarvitse.

On tietysti ymmärrettävää, että tietyt ruoka-aineallergiat vaikuttavat ostopäätöksiin. On jo ympäristönkin kannalta mainiota, että laktoosi-intoleranssista kärsivä voi valita laktoosittoman tuotteen. Marjamakujakin on monenlaisia.

Mutta kyllä kolmesataa variaatiota on jo tuhlausta. Eikö niistä osa jo väkisinkin happane hyllyyn? Vaikea uskoa, että esimerkiksi Pitkäsen kuusenkerkkäjugurtille ihan tavallinen jannu heti lämpenee. Ehkäpä kahvi-, lakritsi- ja rukiinen pähkinäjugurttikin ovat löytäneet ystävänsä, vaikka luulisi ihmisen ilmankin pärjäilevän aivan kohtalaisesti.