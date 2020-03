Mitä? Ei saa kätellä! – Kansalainen Kune kertoo pakinassaan, miten koronaviruksen aiheuttama kättelykielto ravistelee koko Nivalaa. Lisäksi pelaamme Haapaveden valtuuston kepulottoa. Extrana kuva kunebergin tortusta.

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sukupuolineutraalia naisten päivän aatonaattoa ihmiskunta! Pannaanpa heti alkuun päivitys ratkiriemukkaasta jatkokertomuksestamme Haapaveden kummallispolitiikasta. Kouluverkkotappelus on synnyttänyt kepun piireissä sellaisen hullunmyllyn, että Haapavedellä on kehitetty uusi suosittu vedonlyöntipeli: Arvaa montako paikallispoliitikkoa on tänään kepun valtuustoryhmässä?

Vedonlyöntitoimiston tulospalvelu paljastaa, että viime kesänä Haapaveden kepun ryhmässä oli 17 jäsentä. Syksyllä kepun ryhmässä oli 14 jäsentä. Helmikuun kokouksen jälkeen kepun ryhmässä oli kuusi jäsentä. Sitä seuraavana päivänä kepun ryhmässä oli seitsemän jäsentä. Viime viikon lopulla kepun ryhmässä oli 14 jäsentä. Jatkuu ensi viikolla…

Vaikka satumme jäi jännittävään vaiheeseen, on aika iskeä tiskiin parit lukijakysymykset, eli vuorossa on jäätävä sarjatuotantomme Kansa kysyy – Kune vastaa (mitä lystää):

Nimimerkki ”Ruune peri meidänkin maat” on lähettänyt tänne oikein kuvan, ja kirjelmä menee näin: Terve Kune! Oletko käynyt etelässä vääntämässä nimikkotortun?

Vastaus: En.

Nimimerkki ”Käsidesipäivää Nivalasta!” utelee, millaisia vaikutuksia koronaviruksen leviämisellä on arkeemme.

Vastaus: Monenmoisia ja eniten tilanteesta kärsivät nivalalaiset, koska Nivalassa on tapana käpälöidä lähimmäisiä mennen tullen ja palatessa. Nyt loppuu se kättely Nivalassakin, mutta koronaviruksella voi olla myös kauaskantoisempia seurauksia. Se saattaa uhata, jopa Suomen suosituinta teeveeviihdeohjelmaa, jossa presidenttipari kättelee tuntitolkulla loputonta outojen naamojen jonoa. Jos virus ei jätä meitä rauhaan, voi itsenäisyyspäivänä käydä jopa niin, että kaasunaamareihin sonnustautuneet Sauli ja Jenni kököttävät valtiosalin nurkkaan parkkeeratun henkilönosturin nokassa ja vilkuttelevat sieltä käsin sisään soljuvalle vieraslaumalle.

Nimimerkki ”Mopojen pärinään kyllästynyt umpikuuro mummu” on huolissaan Ylivieskan massiivisesta koulurakentamisesta: Yleisönosastossa on levinnyt pelko, että uusi Taanilan koulu ja mopot aiheuttavat meluhaittaa naapurustoon. Onko meteliin pakko tottua?

Vastaus: On. Kirjoittelijat valittavat jo valmiiksi puolentoista vuoden päästä valmistuvan koulun aiheuttamasta mopojen pärinästä, mutta melua ei voi paeta. Jos mopojen pörinä haittaa, on turha yrittää mennä rauhoittumaan metsään. Siellähän tuulimyllyt pitävät jumalatonta infraäänimöykkää ja jos menee syvemmälle korpeen, niin kyllä sieltäkin jonkun korvaan kantautuu häiriöääniä: vielä niitä honkia humisee Suomen salomailla. Sietämätöntä, kirjoittakaa äkkiä yleisönosastoon!

Nimimerkki ”Sanna Marin” ihmettelee, miksi suomalaiset poliitikot käyttävät nykyään rumaa kieltä.

Vastaus: He ovat kuulleet väärin Ylen ohjelman nimen ja luulevat, että Suomessa on säännöllisin väliajoin Pääministerin haistattelutunti.

Ismo Kunelius

Kirjoittaja on haapaveteläinen kepulainen – ainakin joka toinen päivä.

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi