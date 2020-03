Fux selvä suosikki nappisarjassa – Seppo Luokkalan vihjeet Ylivieskan raveihin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ei ole aivan kohdilleen osunut ravikalenterin laadinta tämän viikon sunnuntain osalta, kun Ylivieskan Keskisessä ja Jyväskylän Killerjärvellä ajetaan kilpaa saman iltapäivän aikana. Ratojen välillä on vain 250 kilometriä ja se näkyy lähtölistoissa.

Ylivieskan vajaista lähdöistä saatiin kokoon yhdeksän lähdön ravit, kun kovimpaan sh-sarjaan ilmoitettiin vain kaksi hevosta. Toto4-pelin kohteet eivät kuitenkaan ole ihan helpot, mutta kovin suureksi ei voitto-osuus tokikaan nouse.

Vihje perustetaan Laihialla neljää hevosta valmentavan Mia Kjellmanin tallista tulevan Fuxin varaan. Kjellman on lukenut kalenteria tarkkaan, kun löysi nelivuotiaalle näin sopivan tehtävän. Markku Hietasen ajokki pääsi tammahyvityksen 15 euron tuoman edun turvin paalulle.

Fuxin vastustajat ovat aika sekalaista sakkia. Takamatkan Holy Victory Koks oli Oulussa kohtalainen kakkonen keulasta, mutta viitosrata voi olla sille voltissa hankala.

Juhani Harmoisen kova kaksikko kuuluu peleihin avauskohteessa. Sen suosikkeihin lukeutuu myös Novan Voitto, jolla on alla reilun puolen vuoden tauko.

Toinenkin lähtö selvitetään muutamalla merkillä. Diablo Sisu ei loistanut Bodenissa, mutta nyt lähtöpaikka suosii sitä ja juoksusta tulee helpompi. Ullavan Surprise Leader haastaa ulkopuolella ja voi voittaa varmuudellaan.

Päätöskohde on pelin vaikein tapaus. Voitokas Whogonow ja kovissa lähdöissä viime aikoina juossut Vanilla Price laitetaan ensimmäisinä peleihin.

Ylivieska sunnuntaina:

1: 1 Milda Makter, 7 Tilun Taru, 3 Etusorja.

2: 13 Kuusirantanen, 16 Touho Tähkä, 9 Taru Rols.

3: 1 Blueray Savoy, 5 Crazy Valley, 2 Ramona Win.

4: 4 Novan Voitto, 6 Iinan Prinssi, 8 Jullen Eko.

5: 3 Diablo Sisu, 6 Surprise Leader, 4 Esmeralda Jons.

6: 6 Fux, 11 Holy Victory Koks, 10 Exploding Anna.

7: 5 Whogonow, 2 Vanilla Price, 4 Lovely Easy, 3 Dirk Diggler Sisu, 1 Explosive Elvis.

8: 4 Star Rose, 10 Cankus Up And Go, 1 Hashtag Winner.

9: 3 Oscar Caballero, 11 River´s Lastchance, 2 Fast Hero.