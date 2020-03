Tautista urheilua – Juhani Rintakumpu on Vaihtopenkin kolumnissaan urheiluelämän ytimessä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ideaalimaailmassa urheilu olisi oma maailmansa, mutta oikeassa elämässä urheilu on osa muuta elämää. Kun koronavirus iskee maailmaan, joutuvat tarkastelun alle erilaisten urheilutilaisuuksien järjestämiset.

Meitä penkkiurheilijoita jännittää nyt kovasti, voidaanko tänä vuonna järjestää muun muassa sellaiset suurtapahtumat kuin Tokion olympialaiset, jalkapallon EM-kisat ja jääkiekon MM-kisat. Pienempiä tapahtumia on joukossa lisää valtaisa määrä. Kisataanpa nyt esimerkiksi ampumahiihdon maailmancup ilman yleisöä, ja samoja viestejä kuuluu Italian jalkapallosarjoista.

Paikallistasolla ovat talviurheilulajit taistelleet lumen puutteen kanssa, ja taistelu jatkuu. Tätä kirjoittaessa näyttää hyvältä, mutta jälleen on lämpöaaltoa luvassa.

Näiden lisäksi urheilu-uutisointia hallitsevat muun muassa dopingkäryt ja epäeettiset valmennusmetodit. Urheilu näyttää todellakin olevan muutakin kuin senttejä, sekunteja, kiloja ja kamppailua urheiluareenoilla.

Urheilun taustalla on aina myös politiikka ja raha. Vaikka kylmän sodan kaltainen "DDR-meininki" ei olekaan sellaisenaan vallalla, taistelevat kansakunnat edelleen myös maiden ja järjestelmien paremmuudesta.

Luin äskettäin elämäkertateoksen Kokkolan leipurista eli huippunyrkkeilijä Olli Mäestä. Miehestähän valmistui jokin aika sitten myös elokuva.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sääliksi kävi Mäkeä, jolla oli vahvat mahdollisuudet olympiakultaan, mutta TUL:n urheilijana hän ei päässyt edustamaan Suomea Rooman olympialaisiin 1960. Urheiluherrat tekivät politiikkaa, mutta Mäki ei suostunut vaihtamaan vakaumustaan.

Oma historiansa on ollut myös olympiaboikoteilla. Suurvallat Neuvostoliitto ja Yhdysvallat boikotoivat 1980-luvulla toistensa kisoja. Jenkit jäivät pois Moskovan vuoden 1980 olympialaisista, ja Neuvostoliitto sekä osa muuta itäblokkia boikotoi Los Angelesin kisoja vuonna 1984.

Muistamme myös Etelä-Afrikan jättämisestä kansainvälisen urheilun ulkopuolelle mustien rotusorron takia. Urheilu on ollut myös keino nostaa omaa poliittista häntää, kuten Hitler teki vuonna 1936 Berliinin olympialaisissa.

Osa urheilusta on yhä vahvemmin rahamaailman hallitsemaa. Urheiluimperialismia parhaimmillaan on se, että meille syötetään aamusta toiseen amerikkalaista NHL-kiekkoa ja NBA-koripalloa tai englantilaista jalkapalloa. Formulasirkuksenkaan järkevyyttä ei juuri kyseenalaisteta. Tekosyynä on tietysti se, että noissa joukoissa touhuavat suomalaiset urheilumiljonäärit.

Sirkushuveja riittää maailmanpalon keskellä.

Juhani Rintakumpu

urheilu@kalajokilaakso.fi