Toimittaja Hannu Verronen kertoo kolumnissaan, mitä paikallisten koronauutisten teko on opettanut

Koronavirusuutisia on riittänyt Ylivieskan alueelta ja tulee riittämään. Olen tammikuulta tähän päivään kirjoittanut koronasta kuusi paikallista uutista, viimeksi perjantaille. Niitä tehdessäni oma oloni on pysynyt levollisena. Tieto on lievittänyt tuskaa.

Tauti on asiantuntijoiden mielestä lievä. Suomessa ja etenkin täällä osataan huolehtia ihmisten terveydestä.

Talouteen lohtu tulee Scanfilin Kiinan kokemuksista. Sielläkään yrityksen työntekijät eivät ole sairastuneet ja tehtaiden tuotanto palautunut. Tarvittiin vain vähän karanteenia ja tehostettuja toimenpiteitä. Scanfililla on myös luottamusta siihen, että materiaaleja tuotantoon saadaan työllä.

Koronasta minulle tuli kuitenkin epämukava olo helmikuun lopulla silloin, kun lomailin. Koronassa alkoi tapahtua Suomessa ja maailmalla. Suomalaisten varovaisuus tuli tutuksi. Se oli hämmentävää.

Meidän piti mennä porukalla pohjoisen, jossa olisi ollut kiinalaisia turisteja. Ei lähdetty.

Helsingissä käytiin. Siellä metrossa laitapuolenkulkija vetosi suomalaisiin kanssamatkustajiinsa, jotta hän saisi lääkettä kovaa kuumetta vastaan. Vaunu tyhjeni.

Kun palasin lomalta, Ylivieskan junassa päälleni aivasteltiin ja yskittiin. Ajattelin, että suomalaisten hygieniatottumuksissa on parannettavaa. Kuka opettaisi lapsia?

Minussa on lasta. Sairastin 10 vuotta sitten sen takia yhden vaarallisen pandemiataudin.

Sain tuolloin sikainfluenssan, oletan, että Inkoon kylpylän kaiteesta. Seurasi kesken työpäivän kova kuume, joka nousi ilman varoitusta. Kaksi päivää kovaa kuumetta ja sen jälkeen kaksi päivää väsymystä.

Jäin henkiin, minulla se onnistui Suomessa yllättävästi ilman rokotetta. Maailmalla ei oltu yhtä onnekkaita. Tiedän, että itselläni on parannettavaa koronan varalta. Toivottavasti koronarokote saadaan.

Harjoittelen nyt, etten saa koronaa enkä tartuta ketään. Kuule siis, Nivala ja Gummeruksen Heikki! En toistaiseksi kättele!

Ajattelen, että lähes kaikki flunssani ovat johtuneet kättelystä. En ole ennättänyt kättelyn jälkeen pesemään käsiä. Sormi tai leivonnainen on vienyt taudin suuhun.

Yritän opetella pesemään käsiäni ahkeraan saippualla ja vedellä. Se on työlästä. Tarvitaan käsidesiä.

Jos joku kulkee Ylivieskassa kohta suojain kasvoilla, se on minusta hyvä. Ylivieskan terveyskeskuksen aulatiloissa keskiviikkoaamuna yksi vanha mies käytti kasvosuojainta. Arvostan häntä. Ehkä voitan jonain päivänä häpeilyni ja toimin samoin oikein.

Hannu Verronen

