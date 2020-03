Merja Nevalainen pohtii Visiitti-kolumnissaan, olemmeko oppineet historiasta mitään: Historian aallot

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

merjaneva@gmail.com

Me olemme kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti oikeastaan 1800-luvun jälkipuoliskon ja 1900-luvun alun tuotteita. Näin sanoi professori Kirsi Vainio-Korhonen Ylen Kuusi kuvaa -ohjelmassa. Hän tarkoitti, että kaikki tapamme, ennakkoluulomme, ajatuksemme, myös alitajuiset, pohjaavat hyvin pitkälle siihen minkälaiseksi maailma ja Suomi muotoutui tuona aikana. Pidemmälle taakse katsottaessa kulttuuri on jo aivan erilainen.

Millaiseksi me sitten muotouduimme? Suomi on erinomainen esimerkki tasavaltaisen demokratian ja kansalaisyhteiskunnan muodostumisesta, sillä vertailukohta täysin toisenlaiseen (epä)järjestykseen on aivan vieressä. Absoluuttisen monarkian, diktatuurin ja oligarkian naapurissa, toki osin autonomian ajan jossain määrin itsellisen hallinnon avulla, yhteiskuntamme on kehittynyt koko ajan myös alhaalta ylöspäin.

Kaikenlainen kansalaistoiminta kuten järjestöt, puolueet, ammattiyhdistykset, eikä vähimpänä naisliike, osuustoiminta, urheilu- ja raittiusseurat sekä yleinen koululaitos vaikutti koko maan henkiseen ja taloudelliseen kehitykseen. Vapaan sivistystyön avulla ihmiset oppivat tietoja ja taitoja ja kasvoivat aktiivisiksi kansalaisiksi.

Kehityskulut ovat pitkiä, ja kaikessa nykyisessä päätöksenteossa, mielipiteen muodostuksessa ja puskista huutelussa, varsinkin puskista huutelussa, pitäisi olla paljon muistia takana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Runoilija Eeva-Liisa Manner kirjoitti vuonna 1977, polttouunit ja Katynin puolalaisten upseerien haudat mielessään, nämä säkeet: ”Historian aalloilla on taipumus toistua/ kuin meren laineilla, vaikkei se koskaan ole sama meri.” Älkää unohtako historiaa, etteivät samat virheet toistuisi ettekä tekisi uusia, yhtä mielettömiä virheitä, hän sanoo.

Harva Euroopassa uskoi toissa vuosisadanvaihteen Belle Époque’in huolettomuuden ja kehitysuskon tunnelmista, kuinka lähellä oli kaiken luhistuminen ja ensimmäisen maailmansota. Tuskin kukaan, joka länsirintamalla makasi, uskoi samanlaisen järjettömyyden olevan edessä vain muutaman vuosikymmenen päästä.

Ikävä luoda maailmanlopun tunnelmia nyt, kun yhden viruksen vuoksi liikenne, talous ja valtiot ovat varpaillaan ja kansalaisia kehotetaan hankkimaan kotivara erilaisten poikkeustilojen varalle. Mutta voi olla yhtä aikaa idealisti ja realisti. Asiat eivät ole mustavalkoisia, eivätkä varsinkaan historiattomia. Viisasta on myöntää etten tiedä, otan selvää, eikä väittää pelkän vahvan munaskuutuntemuksen vuoksi maata litteäksi.

Kirjoittaja on Kalajokilaakson avustaja.