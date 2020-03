Tuorein koronapäivitys Ylivieskasta: Tautiepäilystä hyvä soittaa heti suoraan OYS:iin - Ylivieskalainen Finntensid Oy lupaa käsidesin riittävän paikallisessa myymälässsään

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskassa ei ole edelleenkään vielä suurempaa huolta koronaviruksesta. Hyvänä uutisena on myös se, että paikallinen terveys- ja siivousalan tuotteiden myyjä Finntensid Oy lupaa, että Ylivieskan myymälässä käsidesi ja ammattilaisten hyväksymä saippua riittää myös kuluttaja-asiakkaille.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on ollut yksittäisiä koronavirusepäilyjä, jotka eivät tätä juttua kirjoittaessa olleet kuitenkaan vielä johtaneet sairastumisen toteamiseen. Koko Suomessa sairastuneita on vasta kourallinen.

Koronavirus on Kiinasta leviämään lähtenyt hengitytiehytinfektioita aiheuttava virus, josta terveydenhoitoviranomaisten ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tilannekuva on muuttunut viime viikoina päivittäin myös Suomessa. Keskeisenä asiana yleisen hyvän terveystilanteen jatkumiseksi pidetään nostettua käsihygieniatasoa.

Sairaanhoitopiriin Oulun yliopistollisen sairaalan infektiotautien vastuulääkärinä hiihtolomaviikolla toiminut Lotta Simola kehottaa soittamaan epäilystä terveyskeskuksen päivystyksen sijaan suoraan sairaanhoitopiirin etusivulla olevaan ympärivuorokautiseen neuvontanumeroon. Sieltä puhelu ohjataan jollekin OYS:in useista infektiolääkäreistä.

– Soittamalla koronavirusepäilystään ensisijaisesti OYS:iin varmistetaan nopeimmin apua asiaan, hän huomauttaa.

Tuo OYS:in päivystyksen neuvontanumero on 08 315 2655. Lähtönä koronavirusepäilylle tällä tietoa pitää olla se, että on 14 vuorokauden sisällä vieraillut riskialueilla tai ollut läheisesti tekemisissä sieltä tulleen henkilön kanssa, ja että henkilöllä on alkanut hengitystieinfektio-oireet.

Lisää koronaviruksen liittyvää tietoa huomisaamun tilaajille tarkoitetussa digijulkaisussa. Kerromme muun muassa Scanfilin Kiinan tehtaiden kuulumiset.