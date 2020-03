Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tiestön korjausvelkaa on viimeisten vuosien aikana kertynyt yli miljardin euron arvosta ja tiestöt ovat paikoitellen talven nopeiden kelivaihteluiden jälkeen entistä huonommassa kunnossa.

Hallitusohjelmassa on sovittu perusväylänpidon rahoitustason pysyvästä 300 miljoonan euron tasokorotuksesta tasokorotusta tie-, raide- ja vesiväylien korjausvelan kasvun pysäyttämiseksi ja korjausvelan vähentämiseksi.

Yhdessä muiden korotusten kanssa perusväylänpitoon on tulossa 362 miljoonaa euron lisärahoitus vuonna 2020.

Huonokuntoisia teitä on koko Suomessa tuhansia kilometrejä ja korjausvelkaa on kertynyt kahden vuosikymmenen ajan. Kun päällyste on jo rikki, myös tien runko alkaa kärsiä, ja tien korjaaminen on huomattavasti kalliimpaa.

Ylivieskan, Alavieskan, Nivalan, Sievin, Merijärven, Oulaisten, Haapaveden ja Kalajoen alueelta löytyy teitä, joiden kunto on vain tyydyttävä. Joitakin osuuksia on luokiteltu kuntoisuusluokkaan huono tai jopa erittäin huono.

Väyläviraston päällysteiden ja siltojen kuntokartta alueelta kertoo, että tiestössä on korjattavaa. Tuovi Pulkkanen

Vaikka päällystystä uusitaan ensi kesänä kaksinkertainen määrä viime kesään verrattuna, 3400 päällystyskilometristä vain reilut 100 kilometriä on edellä mainittujen kuntien alueella.

Väyläviraston kuntokartta