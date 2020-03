Kaukonpäivän perhetapahtuma on perinne – Katso video ja kuvia tapahtuman tunnelmista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Perinteinen Kaukonpäivän perhetapahtuma sai pienet ja isommat ulkoilijat nauttimaan kirpeän aurinkoinen pakkassäästä nuorisotalo Sputnikin pihalla Ylivieskassa.

Mummot, papat, äidit ja isät tai muuten vaan ulkoilemassa olevat viihtyivät Spuken pihalla lasten touhutessa erilaisissa toimintapisteissä. Tuovi Pulkkanen

Makkara-, mehu- ja hattaratarjoilu maistui ulkoilijoille ja erilaiset toimintapisteet tarjosivat puuhaa iltapäivän iloksi.

Miikka (oik.) ja Tuukka Anttila tulivat tapathumaan mummon kanssa. Miikasta parasta oli hattara ja Tuukka tykkää eniten mäenlaskusta. Tuovi Pulkkanen

Hattarapisteen eteen kertyi jonoa. Tuovi Pulkkanen

Mäenlasku onnistui pihalle rakennetussa noin 30 metrin mäessä, jonka rakentamisen Vesa Rantala on aloittanut jo tammi-helmikuun vaihteessa.

– Vaikka lunta on ollut tänä talvena poikkeuksellisen vähän, olemme silti koko ajan olleet luottavaisia, että mäki saadaan tapahtumaa varten valmiiksi. Lumi on kasattu vähitellen lumitöiden yhteydessä Ylivieskan kiinteistöjen ja Kaukolämpölaitoksen pihoilta. Kasattu lumi ei sula niin nopeasti ja vaikka välillä on satanut vettäkin, mäki on silti kasvanut koko ajan, Rantala kertoo.

Veera Isomaa (vas.), Mirella Priuska ja Veera Nisula mahtuivat kaikki kerralla isoon mäkeen. Tuovi Pulkkanen

Tarpeeksi isoon palloon osuu jokainen ja pelin temmellyksessä ei pikku pakkanen haittaa. Tuovi Pulkkanen

Nuorisopalvelujohtaja Elisa Männistö sanoo, että mäki on käytettävissä ja kuumaa mehua voi käydä juomassa Sputnikissa keskiviikon ja torstain aikana, kun nuorisotalo on auki.

Kolmevuotias Jukka Törmälä on jo kokemnut mäenlaskija. Tuovi Pulkkanen

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Herrfors, Ylivieskan kaupungin nuorisotoimi, 4H ja Partiolippukunta Viessojat.