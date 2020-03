Huoli koronaviruksesta näkyy Ylivieskassa – Käsidesit loppumassa koko Ylivieskasta, hengityssuojaimet katosivat apteekin hyllystä ensimmäiseksi

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tavallisten kansalaisten huoli koronaviruksesta on näkynyt Ylivieskassa hengityssuojaimien ja käsidesin ostoina. Ylivieskan keskustan Ykkösapteekista käsidesit loppuivat jo viime viikolla, kun eri mediat rummuttivat koronaviruksesta päivittäin ahkeraan. Apteekkari Mervi Finnilä kertoo, että jo ennen käsidesiä loppuivat jokin aika sitten hengityssuojaimet. Molempia asiakkaat ovat edelleen kyselleet.

Apteekkari Mervi Finnilä korostaa infektiotautien ehkäisyssä hyvää käsihygieniaa. Kun saipuaa ja vettä ei ole saatavilla, käsidesi on ollut hyvä vaihtoehto. Hannu Verronen

– Kun on yritetty hankkia lisää käsidesiä ja hengityssuojaimia, tukkukaupat myyvät meille eioota. Lisätäydennystä varastoihin ei ole saatavissa perustukuista ainakaan tällä hetkellä, Finnilä kertoo.

Apteekkari Mervi Finnilä toteaa, että hyvä käsihygienia on tärkeintä ihmisille, kun yritetään ehkäistä infektiotautien tarttumista. Sitä apteekki on korostanut myös omille työntekijöilleen: käsiä pitää pestä usein. Hyvä tapa välttää sairastumista on myös välttää kättelemistä. Apteekeissa ei kättelyä yleensäkään harrasteta.

– Ensisijainen keino hyvään käsihygieniaan on se, että kädet pestään vedellä ja saippualla. Sen jälkeen voi käyttää käsidesiä, jos on ja haluaa. Käsidesiä tarvitaan käytännössä lähinnä silloin, kun normaali käsien peseminen ei ole mahdollista. Ilman hyvää hygieniaa vaarana on saada infektiotauti joiltain pinnoilta, jos tuo sen jälkeen käsiä kasvoilleen.

Finnilä muistuttaa, että koronavirusta suurempi riski on kausi-influenssa, joka yhtä lailla leviää yskimisen ja aivastelun aiheuttamana pisaratartuntana.

– Hengityssuojaimet ovat yksi keino välttää pisaratartuntaa. Apteekissa myytävä kevyt, kuitukankainen malli on ollut suosittu, koska sen läpi on helppo hengittää. Suodattimella varustettu raskaampi malli antaa tehokkaamman suojan, sen läpi on kuitenkin raskaampi hengittää.

Apteekissa myytävä kevyt, kuitukankainen malli on ollut suosittu, koska sen läpi on helppo hengittää. Suodattimella varustettu on kuitenkin tehokkaampi. Jonna Alahautala

Ylivieskalaisessa katukuvassa hengityssuojaimia ei ole vielä juurikaan näkynyt, niiden ahkerasta ostamisesta huolimatta.

Henkilökohtaisesti apteekkari Mervi Finnilä ajattelee, ettei koronavirukseen kannattaisi ylireagoida, sillä sen saamisen riski on tällä hetkellä Suomessa vielä niin pieni.

– Ei voi olla ajattelematta, että koronaviruksen pitäminen esillä on voinut lietsoa ehkä jossain määrin tännekin pelon ilmapiiriä. Jos ihminen lähtee matkustelemaan, silloin lienee syytä varautua enemmän, hän pohtii.

Apteekista ei ole kyselty koronaa torjuvia lääkkeitä. Sellaistahan ei ole myöskään vielä kehitetty.

– Jos on perusteltu syy epäillä koronavirusta, silloin on syytä aloittaa hoidon saaminen soittamalla terveyskeskuksen päivystykseen.