Jatkuva pula koneistajista on saanut ylivieskalaisen hienomekaniikan suunnittelu-, koneistus-, kokoonpano- ja alihankintapalveluja tarjoavan Camtronic Oy:n lähestymään työvoiman hakua uudella tavalla. Yritys on yhteistyössä henkilöstöpalveluita tarjoavan Go On -yhtiön kanssa järjestänyt rekrykoulutuksen, jonka kautta yritys on sitoutunut ottamaan töihin kaikki hyväksytysti koulutuksen suorittaneet työnhakijat.

– Yritys on kasvanut viimeisen vuoden aikana voimakkaasti ja pahimmillaan työvoimapula saattaa uhata yrityksen kasvua. Olemme aiemmin saaneet jonkin verran työntekijöitä ammattikoulujen harjoittelutoiminnan kautta, mutta halusimme rekrykoulutuksella varmistaa, että meillä on osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa jatkossakin, tuotantopäällikkö Juha Mäntylä Camtronicilta sanoo.

Kun rekrykoulutus avattiin haettavaksi, hakemuksia koulutukseen tuli yli 30. Camtronic ja Go On kävivät valintakriteereitä yhdessä läpi yhteistyössä TE-toimiston yhteyshenkilön kanssa. Hakemusten joukosta valittiin haastatteluun noin 20 hakijaa ja lopulta heistä valittiin koulutukseen kahdeksan.

– Hakijoiden määrä yllätti positiivisesti, ja saimme valita kattavasta joukosta koulutukseen juuri ne, joilla on oikea asenne juuri tätä työtä kohtaan. Mitään aiempaa alan koulutuspohjaa ei vaadittu, ja siksi asenteella on tärkeä merkitys, Mäntylä sanoo.

Kolmen kuukauden rekrykoulutus antaa laajan opastuksen alalle, vaikka uusi työntekijä ei vielä olekaan valmis.

– Koulutus on TE-toimiston tukemaa ja Ely-keskuksen rahoittamaa. Opetuksesta vastaa Kalajoen Jedu. Koulutus sisältää kuukauden teoriajakson ja sen jälkeen opiskelijat siirtyvät käytännön harjoitteluun. Opettaja on kahtena päivänä viikossa ohjaamassa opiskelijoita myös yrityksen toimitiloissa, nyt kun käytännön harjoittelu alkaa, Sanna Laitala Go On -yhtiöstä kertoo.

Mäntylän mukaan yhteistyö henkilöstöpalveluyrityksen kanssa on vapauttanut yrityksen tekemään sitä mitä he parhaiten osaavat.

– Vaikka toimintamalli on meille uusi ja mietimme etukäteen sen onnistumista, olemme tässä vaiheessa erittäin tyytyväisiä siihen, että lähdimme mukaan. Nyt saamme perusasiat osaavia työharjoittelijoita, jotka pääsevät käytännön harjoittelussa kiinni varsinaiseen työhön. He pääsevät käyttämään, hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa käytännön olosuhteissa, emmekä joudu aloittamaan heidän kanssaan ihan alusta, Mäntylä kertoo koulutuksen eduista.

Teemu Vehmasmäki (vas.) kertoo, että työ ja olosuhteet ovat muuttuneet kymmenen vuoden sisällä merkittävästi. Tuotantopäällikkö Juha Mäntylä (kesk.) esittelemässä Sari Rutaselle, Sami Hirvimäelle ja Sanna Laitalalle käytännön tekemistä. Tuovi Pulkkanen

Mäntylä näkee isompana ilmiönä sen, että työpaikat ja työnhakijat metallialalla eivät kohtaa.

– Mielikuva metallialalta on edelleen väärä. Vaikka nykyään metallialalla tehdään töitä hienomekaniikan parissa ja työympäristöt ovat erittäin siistejä, ala nähdään edelleenkin kipinöitä rälläkällä sinkoavana pimeässä kopissa tapahtuvana puuhana. Se ei pidä paikkaansa, mutta väärä mielikuva ei myy nykynuorten parissa tulevaisuuden työpaikkana, Mäntylä toteaa.

Naispuolisen työvoiman hakeutumisen miesvaltaiselle alalle Mäntylä näkee asiana, johon Camtronicilla on totuttu.

– Meillä on aina ollut naisia töissä ja näemme työilmapiirin kannalta hyvänä asiana sen, että työyhteisössä on molemmat sukupuolet edustettuna. Työilmapiiri on tänä päivänä asia, johon vaikuttaa vahvasti myös työnantajan suhtautuminen. Työpaikalla ei enää toimi ylhäältä johtaminen, vaan työntekijät on otettava huomioon tavalla, jossa kunnioitus on molemminpuolista. Työntekijällä pitää olla tunne, että häntä arvostetaan. Teemme paljon työtä sen eteen, että pystymme olemaan joustavia myös työntekijän tarpeita kohtaan. Vastavuoroisesti työntekijä sitoutuu työhön ja työilmapiiri pysyy hyvänä.

Automaation lisääntyminen ei vähennä työvoiman tarvetta, vaikka niin helposti ajatellaan.

– Automaation mukaan ottaminen tuotantoon lisää kilpailukykyä, mutta koneita käyttämään tarvitaan aina osaavia työntekijöitä. Myös rekrykouluksen kautta tulevalle työntekijälle on etenemismahdollisuuksia, kun hän sisäistää, oppii työt ja saa kokemusta, Mäntylä sanoo.