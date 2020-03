Lukkarinkadun hiihtostadionilla Ylivieskassa hiihdettiin kaikille ikäryhmille avoimet kisat

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Tuokiotuvalla tempaistiin hiihtoloman alkajaisiksi kunnon Tandem-hiihtokisat maanantaina. Kauniissa aurinkoisessa talvisäässä sukset suihkivat rytmikkäästi, kannustusjoukon kajauttaessa ilmoille lähes Nivalaan asti kuuluvat reippaat tsemppihuudot. Kisassa oli yksi sarja ja siinä osallistujia läheltä ja kaukaa ja kaikista ikäryhmistä 10-87 -vuotiaisiin asti.

Dopingtestistä selvittyään kilpailijat asettautuivat lähtöviivalle kaksi paria kerrallaan. Jännitys oli käsin kosketeltava. Valmiina-paikoilla-NYT! kajahti lähtökäsky ja silloin sitä mentiin! Paparazzit väijyivät joka mutkassa. Rytmissä piti silti pysyä, vaikka kameraankin piti lopen hymyillä. Kahdeksan paria saatiin maaliin asti, tapaturmilta vältyttiin, protesteja ei tehty ja nuotiomakkara maistui kilpailijoille ja kannustajille.

Kisan voittajaksi selviytyi kova kaksikko ”Punanutut” Liisa Pisilä ja Salli Kinnunen, ajalla 21.16 sekuntia. Salli onkin kyllä ehtinyt pisimpään treenata, sillä 87 vuoden kunnioitettavaan ikään on ehtinyt monta hiihtokilometriä sauvoa.

Toiseksi tuli kisan ainoa miesten joukkue, kun Timo ja Jarmo suksittelivat maaliin vain 2.24 sekuntia voittajille jääneinä. Kakkospalkinto maistui silti pojista makialle. Kaikista sijoista käytiin todella tiukkaa kisaa ja niinpä kolmas sija irtosi Miljalle ja Ainolle vain sekunnin erolla toisesta sijasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kauimmaiset osallistujat olivat nuoripari Väinö ja Selema-Sofiiia, jotka tulivat ihan naapurikylältä asti. Matkaväsymyskö se lie painanutkin, koskapa he keräsivät reitillä eniten sekunttejakin. Tieten he joutuivat kesken hiihdon toisiaan vähän silmiinkin tuijottelemaan kuten nuorillapareilla tapana on. Ainoana parina he nimittäin hienosti pystyivät ylittämään kokonaisen minuutin, lähes saavuttamattoman rajan.

Kukaan ei kompuroinut, protesteja ei tehty, nauru ja iloiset kannustushuudot raikasivat.