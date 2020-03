Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieska

KPK Yhtiöiden tuoreen toimitusjohtajan Mikko Luoman juuret ovat ainakin puoliksi lujasti Kalajokilaakson maaperässä. Sievin Markkulan kylä oli olennainen osa hänen lapsuuttaan ja nuoruuttaan.

– Äitini on Markkulasta syntyisin, ja me asuimme äidin kotitalon maita. Jostain syystä juuri minä olin paljon maatilan töissä Sievissä ja vietin aikaa äitini kotitalossa, Toholammilla syntynyt ja kasvanut Mikko Luoma kertoo.

Hän kertoo olleensa perheen pojista se, jota maataloustyöt kiinnostivat. Isoveli oli enemmän mukana perheen toisen elinkeinon korjaamon toiminnassa.

– Edelleenkin mainitsen yhdeksi harrastuksekseni maa- ja metsätalouden, Mikko Luoma sanoo.

Myös lapsuuden kesälomat hän kertoo viettäneensä paljolti Sievissä. Kalajokilaaksolainen maisema – myös sielunmaisema – on siten hänelle varsin tuttu.

Alueen menestyksen yllä on hänen mielestään samanlaisia pilviä kuin muullakin. Väestökato on niistä synkin.

– Kalajokilaakson liikennevalopitäjissä kuitenkin näkymä on oikein hyvä, Luoma velmuilee. Ilmaus viittaa Kalajokeen, Nivalaan ja Ylivieskaan.

– Niillä on tunnistettavat omat profiilit, eikä pieni keskinäinen kisailu ole lainkaan huono juttu. Alue on muutenkin hyvä sekoitus teollisuutta, alkutuotantoa, palveluja ja koulutusta.

Johtamisen ammattilaisena hän peräänkuuluttaa johtajuutta myös julkiselle puolelle.

– Julkisten toimijoiden työllä on erittäin suuri merkitys alueen elinvoimaan. Valitettavasti kuntien strategiat ovat usein sen näköisiä, että ne tehty, koska laki niin pakottaa. Harmittomia ja vailla särmää.

Yhdeksi alueen vahvuudeksi Luoma nostaa Osuuskunta PPO:n "jälkeläisen" Arvo Sijoitusosuuskunnan. Luoma oli PPO:n ja Arvon hallituksessa kymmenkunta vuotta.

– Se on poikkeuksellinen alueellinen konsepti, jolla on myös mittavien finanssisijoitusten lisäksi kykyä ja varaa tehdä merkityksellisiä sijoituksia kehittyviin yrityksiin. Varallisuus on viisaasti sijoitettu, ja sillä on todellista merkitystä alueen elinvoimaan.

Mikko Luoma kertoo saaneensa "riesakseen" kohtuuttoman hyvän muistin. Tämä ominaisuus vaikutti siihen, että hän kiinnostui nuorena opiskelusta.

– Silloin puhuttiin, että ekonomiksi lukeminen on hirveän vaikeaa. Minä päätin lähteä katsomaan, kuinka vaikeaa se oikeasti on. Ei se lopulta ollut, Luoma kertoo persoonalliseen humoristiseen tyyliinsä.

Hän päätti lähteä kokeilemaan, kuinka kovan työn takana on tohtorin hattu. Outokumpu Oy:n palveluksessa Espoossa ollessaan hän väitteli kauppatieteiden tohtoriksi työn ohella.

Pääkaupunkiseudulla vierähti 18 vuotta. Kokemusta karttui Outokummun lisäksi Metso-konsernissa henkilöstöjohtajana. Teollisuuden parista hän siirtyi koulutusalalle Johtamistaidon Opiston JTO:n toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi.

Vuonna 2013 hän palasi kotiseudulle Kannukseen. Sattumalta niihin aikoihin avautui Vaasan yliopistossa liiketaloustieteen tutkimusjohtajan paikka, jonka sijoituspaikka oli Kokkola. Sieltä hän siirtyi KPK Yhtiöiden toimitusjohtajaksi 19. päivä kuluvaa kuuta alkaen.

– Hyvin tehdyllä journalismilla on kysyntää, mitä kanavia pitkin sitä sitten jaetaankin, hän sanoo.

Digitaaliset kanavien mahdollistama vuorovaikutteinen viestintä on hänen mielestään pitkälti kyntämätön sarka lehtitaloissa.

– Juttujen taustoja avaamalla ja tuomalla journalistien persoonaa lähemmäksi lukijoita voitaisiin päästä parempaan dialogiin lukijoiden kanssa, Luoma näkee.

Johtaminen ja organisaatiot ovat kiinnostaneet Mikko Luomaa niin kouluttajana, konsulttina kuin johtajankin.

– Melkein kaikki asiat yrityksessä ovat lopulta kiinni johtamisesta. Johdon tekemiset vaikuttavat äärettömän paljon. Siksi johtamisesta pitää puhua.

– Johtaminen ei ole mikään mystinen juttu. Se on parhaimmillaan organisaation yhteinen ominaisuus ja tapa katsoa maailmaa. Sen avulla asetetaan sekä isot että pienet asiat samaan tauluun, Luoma kuvailee.

Hän korostaa, että menestyviä johtajia on hyvin erilaisia. Ei voi piirtää kaaviota, joka kertoisi, miten johdetaan oikein. Se ei kuitenkaan tarkoita, että yrityksessä jokainen johtaja saisi vetää omaa linjaansa.

– Yrityksen johtajien pitää puhua samaa tarinaa ja katsoa samaan suuntaan, vaikka me jokainen teemme työtä persoonina.

Sen lisäksi, että Mikko Luoma pääsee toteuttamaan johtamisen oppejaan mediatalossa, hän aikoo seurata aktiivisesti myös johtamistieteen kehitystä.

Musiikki on Mikko Luomalle tärkeä harrastus. 15 vuoden rupeama keikkamuusikkona kapakoissa ja tanssilavoilla on vaihtunut klassiseen urkumusiikkiin. Sitä hän harjoittelee kotonaan digitaalisilla kirkkouruilla.

– Suoritin sijaiskanttorin koulutuksen vuonna 2017. Opettajani Matti Oikarisen kanssa olen siitä lähtien pitänyt yhteyttä ja saanut opastusta soittotekniikkaan ja ohjelmistoon liittyen, Luoma kertoo.

– Kevyen musiikin puolella tuli tunne, että siinä on vaikea enää kehittyä. Urkumusiikissa sitä vaaraa ei ole, Mikko Luoma naurahtaa.