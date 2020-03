Hiihtosuunnistuksen kärkijoukkueet tulivat Kymenlaaksosta, kun Haapavedellä ratkottiin viestin SM-mitaleja – Kilpailunjohtaja Jani Huuha oli tyytyväinen yhteistyönä järjestettyihin kisoihin

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hiihtosuunnistuksen kärkijoukkueet tulivat Kymenlaakson suunnilta, kun Haapavedellä ratkottiin viestien SM-mitaleja.

Miesten viestin voiton vei Kymin Suunnistajat reilun viiden minuutin erolla Rastivarsoihin. Pronssimitalit matkasi SK Pohjantähdelle. RasTiimi oli viestin alussa hyvissä asetelmissa, sillä Risto Uusivirta toi haapajärviset vaihtoon kärjessä. Haapajärvisten kisa päättyi kuitenkin toisella osuudella, kun Riku Koirikivi hylättiin.

Naisten pääsarjassa mestaruuden vei Kouvolan Suunnistajat. Toiseksi sijoittunut Keuruun Kisailijat jäi voittajasta lähes kuusi minuuttia. Kouvolalaisten hienon päivän kruunasi kolmanneksi sijoittunut kakkosjoukkue.

Kalajokilaakson alueen joukkueista menestystä keräsi RasTiimi, joka otti SM-kultaa 50-vuotiaiden viestissä. Haapajärvisten kolmikon muodostivat Päivi Lassila, Arja Nuolioja ja Riitta Mattila.

Haapaveden Urheilijoiden, Nivalan Suunnistajien ja Oulaisten Huiman yhteistyönä järjestämät SM-kilpailut ovat kautta aikain suurin urheilutapahtuma Haapavedellä. Kisoissa nähtiin useita arvokisamitalisteja niin suunnistuksen, hiihto- kuin pyöräsuunnistuksenkin saralta.

Kilpailunjohtaja Jani Huuha oli enemmän kuin tyytyväinen kisoihin. Huuha tiesi, että ennakkoasenne oli varmasti monella paljon huonompi, mutta osasi myös odottaa, että hekin tulevat positiivisesti yllättymään.

– Oikeastaan parasta olikin se, miten kilpailijat sen itse ilmaisevat: olihan täällä lunta ja olihan loistavat olosuhteet jne. Se niinhän Aakonmajalla aina on, mies naurahti.

Huuha ei pidä niinkään ihmeellisenä sitä, että toimitaan yli kunta- ja piirirajojen, vaan näkee ennemminkin sen voimavarana.

– Silloin on hartioita enemmän eri tehtäviin ja tietysti vastuunkantoonkin. Ja kun kaikki tulevat saman lajin parista, kaikki tietävät myös lajin salat. Meillä on ollut valtava into päällä.