Ylivieskan Huhmarin ulkoilualueen rinnemajalle on murtauduttu. Ylivieskan liikuntapalvelut tiedotti lauantaina facebookissa, että maja on suljettu ainakin lauantaina. Rinnemajan kahvilan on tarkoitus olla avoinna hiihtolomaviikon ajan sekä tänä viikonloppuna. Kahvilan lisäksi liikuntapalvelut on suunnitellut majalle myös muuta ohjelmaa.