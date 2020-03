Hiihtolomaviikko huipentuu Oulaisissa Piipsjärvi24h -tapahtumaan – Tapahtumia ympäri järven ja ympäri vuorokauden

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hiihtolomaviikko päättyy Oulaisissa ensi viikonloppuna järjestettävään Piipsjärvi24h -tapahtumaan, joka alkaa lauantaina ja päättyy sunnuntaina.

Täydenkuun aikaan Ouluntien varressa sijaitsevalla järvellä järjestetään muun muassa Perämeri Open 2020 -jääsurffauskilpailu, joka siirtyy keliolosuhteiden vuoksi Kalajoelta Oulaisiin. Kyse on jääsurffauksen suomenmestaruuskilpailusta. Lajeina ovat purjekelkat, siivet ja leijat.

Järvi on tarkoitus ottaa haltuun sekä auringon paisteessa että täydenkuun loisteessa kauttaaltaan. Tapahtumia on muun muassa Ylitalon maatilamatkailun rantamajalla, venerannassa, entisellä Rautaruukin mutterimajalla niemessä, Kurjenrannalla, sekä Honkarannan penkkatiellä ja läheisellä Likolahdella.

Jääsurffaustapahtuman lisäksi Saunamajurit pitävät Ylitalon rannassa lämpimänä saunoja, joista voi pulahtaa joko avantoon tai paljuun. Jäälle tehdään hoijakka ja pyörivä jäälautta. Partiolaiset tarjoavat mahdollisuuden yöpymiseen teltassa ja illalla veisataan pariinkin otteeseen nuotion ääressä ukulelen säestyksellä. Yli 40 vuotta sitten vesitetyn Piipsjärven historiaankin voi tutustua.

Mutterimajalla on pilkkikoulu erityisesti lapsille, eikä omia välineitäkään välttämättä tarvita. Honkarannan puolella Kurjenrannassa ajetaan husky-koirilla ja järjestetään eräpolkuvisa. Likolahdella on tarjolla monipuolisesti moottoriurheilua. Sään ja jään salliessa on mahdollisuus muun muassa kokeilla jäärata-ajoa omilla autoilla tai tutustua moottorikelkkoihin ja suksimoottoripyörään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Pikku-Annalassa pääsee hiihtoratsastamaan tai vaikka yöpymään heinäladossa. Ryhmille järjestetään nuotioruokakurssi rantalaavulla ja kirkkorekiajelukin voi olla mahdollinen.

Piipsjärven jäällä on latuja, jääteitä, moottorikelkalla ajelua, mönkijöitä, retkiluistelua, purjeleijan ja -siiven näytöksiä, kuutamohiihto ja/tai -kävely, tähtikaukoputki ja kuun kurkistelua.

Muutakin tapahtumaa on tarjolla ympäri järven, eikä paikalla tarvitse olla tyhjällä vatsalla, sillä monessa paikassa on tarjolla muun muassa kahvia, makkaraa ja keittoa.