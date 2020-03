Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystys ruuhkautuu, koska terveyskeskusten potema lääkäripula ja kokemattomat keikkalääkärit sekä jatkohoitopaikkojen puutteen aiheuttama paine kasautuvat aluesairaalaan.

– Tilanne jatkohoitopaikkojen suhteen on jo nyt kestämätön, ja se vain pahenee, jos Haapaveden vuodeosaston suunniteltu sulkeminen toteutuu ensi kesänä. Vastaavia suunnitelmia on tietojeni mukaan muuallakin, yhteispäivystyksen ylilääkäri Anu Tuomikoski kertoo.

Haapaveden vuodeosastosta tulee niin sanottu arviointiyksikkö, joka nimensä mukaisesti tarkoittaa paikkaa, jossa arvioidaan esimerkiksi asiakkaan kotona pärjäämistä sekä tarvittavan hoidon ja palvelun taso. Vastaavia on jo alueella.

Maakunnan eteläosasta on supistettu jo kaikkiaan nelisenkymmentä vuodenosastopaikkaa. Se noudattaa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuoltohankkeen (PoPSTer) raporttia.

Yhteispäivystyksen virka-ajan ulkopuolisen toiminnan vastuulääkäri Herkko Sikkilä (oik.) sanoo, että lääkärit tulevat mielellään päivystämään Oulaskankaalle, koska siellä on kokenut ja osaava henkilökunta, mikä helpottaa lääkärin työtä. Ylilääkäri Anu Tuomikoski kertoo, että yhteispäivystyksessä käytänteitä tarkastellaan koko ajan. Anne Mattila

Tilanne ei ole uusi.

– Näin on ollut jo pitkään, Anu Tuomikoski vahvistaa.

Hoitajilla saattaa kulua runsaasti aikaa siihen, että he soittavat vuodeosastoja läpi ja kyselevät vapaita paikkoja.

– Meiltä Oulaisista on viety potilaita lähikuntien lisäksi Vaalaan, Utajärvelle, Liminkaan ja jopa Taivalkoskelle saakka. Päivystystä ruuhkauttaa myös se, että potilas voi joutua odottamaan paaritaksia tai siirtoambulanssia useita tunteja täällä, ylilääkäri kertoo.

Potilaiden kuskaaminen ympäri maakuntaa kaataa yhteispäivystyksen henkilökunnan niskaan myös omaisten vihan ja ahdistuksen vallitsevasta tilanteesta.

Yhteispäivystyksen ruuhka ei näy siellä asioiville ihmisille kuin korkeintaan toisina vuoroaan odottavina potilaina. Siitä huolimatta päivystyksen kaikki 14 vuodepaikkaa voivat huoneissa olla täynnä ja osa potilaista saattaa odottaa käytävillä tai pyörätuolissa siirtoa jatkohoitopaikkaan.

– Aulaan ei näy eikä kuulu, vaikka kaikki paikat olisivat täynnä ja menossa olisi elvytys tai joku muu henkilökuntaa sitova tilanne. Lääkärit voivat olla päivystysaika hälytettynä myös osastoille, Anu Tuomikoski luettelee.

Ensihoidon potilaat tulevat sairaalaan toista kautta kuin kävelevät potilaat.

– Ammattilaiset tekevät hoidon kiireellisyyden arvion, kun potilas saapuu. Lääkärit ottavat vastaan potilaita kiireellisyys-, ei tulojärjestyksessä, Tuomikoski muistuttaa ja kertoo, että kaksi tuntia päivystyksessä on äärettömän lyhyt aika.

Yhteispäivystyksessä noudatetaan myös niin sanottua hoitolinjamallia, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietty lääkäri hoitaa vuodepotilaita ja että tietyt puhelut ohjataan tietylle lääkärille.

Yhteispäivystykseen tulee paljon konsultaatiopuheluita muun muassa ensihoidolta, terveyskeskusten vuodeosastoilta jaä vanhustenhuollon yksiköistä.

– Minulle tuli yhden 14-tuntisen päivystysvuoron aikana 25 puhelua, Tuomikoski antaa esimerkin.

Oulaskankaan yhteispäivystyksen ruuhka ei näy siellä asioiville ihmisille kuin korkeintaan toisina vuoroaan odottavina potilaina. Anne Mattila

Vanhukset ja lapsipotilaat pyritään hoitamaan nopeasti, samoin päihtyneet, jotta he eivät aiheuttaisi häiriötä tai vaaraa muille potilaille.

– Hänellä, joka on aulassa äänessä, ei ole yleensä sellainen hätä kuin ihmisellä, joka makaa vuodepaikalla hiljaa, Anu Tuomikoski muistuttaa ja vakuuttaa, että ketään unohdeta odotusaulaan, vaikka odotusaika joskus tuntuisi pitkältä.

Ylilääkärin mukaan Oulaskankaan päivystyksessä on riittävästi lääkäreitä.

– Henkilöstöä ei voida mitoittaa ruuhkahuippujen mukaan, hän huomauttaa.

– Lääkäreiden suhteen meillä on positiivinen ongelma, heitä olisi tulossa enemmän kuin on tarvetta. Meillä on hyvä mainen.

Virka-aikana erikoissairaanhoidon päivystyksestä huolehtii talon oma virkalääkäri. Virka-ajan ulkopuolinen päivystys on ulkoistettu. Viimeisimmän kilpailutuksen voitti Terveystalo, jonka kautta päivystävät lääkärit tulevat.

– Terveyskeskuslääkäreillä on mahdollisuus tulla halutessaan päivystämään tänne, mutta vähänlaisesti heitä on ollut. Takapäivystäjinä toimivat talon seniorivirkalääkärit, Tuomikoski kertoo.

Yhteispäivystyksen tilat ovat hyvät ja laitteistoa hankitaan suunnitelman mukaisesti.

Perusterveydenhuollon toimivuuden parantaminen on Anu Tuomikosken mukaan avainasemassa yhteispäivystyksen kuorman vähentämisessä, mutta myös kuntien erikoissairaanhoidon menojen pienentämisessä. Nykyisellään Oulaskankaalle ohjautuu potilaita muun muassa siksi, koska tukipalvelut (röntgen ja laboratorio) eivät toimi peruskunnassa tai kokematon lääkäri ohjaa potilaan Oulaskankaalle saamaan hoitoa, jota siellä ei edes tarjota.

– Tämä työ on myös jatkuvaa ohjaamista ja palautteen antamista, Anu Tuomikoski sanoo.

Hän painottaa myös potilaan jatkohoito-ohjauksen merkitystä:

– Jos potilas lähetetään heppoisin eväin vuodeosastolle terveyskeskukseen, voi hän tulla meille takaisin tai hänen vointinsa huononee.

Tuomikoski sanoo, että runsas työkuorma tuo sairaanhoitopiirille rahaa, mutta nostaa kuntien maksuja erikoissairaanhoidosta.

– Jos perusterveydenhuolto toimisi kunnolla, kuntien maksuosuudet pienenisivät ja yhteispäivystyksen ruuhka helpottuisi.

Herkko Sikkilä ja Anu Tuomikoski korostavat potilaiden jatkohoito-ohjauksen tärkeyttä. Anne Mattila