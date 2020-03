Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vesa Rantala on alkanut pohtia elämää syvällisemmin, vaikka on ollut ja on edelleenkin tyytyväinen siihen miltä elämä näyttää ja tuntuu juuri nyt. Syy syvällisiin ajatuksiin saattaa olla se, että hän täyttää maaliskuun alussa 50 vuotta. Tai sitten syy on pikkuinen Elsi, vanhimman pojan tytär, jonka ansiosta Vesa on tuore pappa.

– On uskomaton tunne seurata pienen ihmisen kehittymistä. Tuntuu, että muutoksia tapahtuu päivittäin, ihmettelee pappa, joka on hoitanut Elsiä tähän mennessä ainakin viisi minuuttia yksin.

Rantala on vaimonsa Maaritin kanssa onnellinen siitä, että he näkevät nuorta perhettä lähes päivittäin ja saavat olla auttamassa jatkossa enemmänkin, kun Elsi kasvaa.

Mitä Rantala sitten on alkanut pohtia? Hän on tehnyt työtä ja nauttinut työstä koko ikänsä. On yrittäjänä toimimisen etu, että tykkää siitä mitä tekee.

– Mutta aikaahan voisi tietysti yrittää järjestää muuhunkin kuin työhön, Rantala miettii.

Työhön Rantala juurtui tiukasti jo nuorena isän yrityksen kautta. Se oli luonteva siirtymä, vaikka ammattikoulukin oli poikasena mielessä.

– Päätin jäädä viettämään välivuotta ja menin isälle töihin. Sitä välivuotta vietän edelleen, Rantala nauraa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rantalasta tuli maansiirtoalan yrittäjä ja isänsä työn jatkaja. Yritys on kasvanut vuosien aikana, mutta kasvua ei ole määrätietoisesti haettu.

– Se on kasvanut itsestään, enkä ole halunnut lähteä laajentamaan, vaikka tilaisuuksia siihen olisi ollut. Emme kuitenkaan olisi tässä tilanteessa ilman sitoutunutta ja työhön motivoitunutta henkilökuntaa.

Rantala haluaa olla itse mahdollisimman paljon tekemässä käytännön työtä.

– Pidän kaivurin puikoissa olemisesta, enkä halua jäädä pelkästään työpöydän taakse johtamaan. Arjen tekemisessä mukana oleminen pitää kiinni kehityksessä ja siinä mitä yrityksessä teemme.

Työpäivien pitkäksi venyminen tai yötyöt eivät ole Rantalalle koskaan olleet ongelma.

– Pystyn nukahtamaan silloin, kun aikaa siihen on kiireisenäkin hetkenä. Ehkä ikä on kuitenkin tuonut tahtiin sen verran muutosta, että tauko on jossain vaiheessa otettava. Vapaapäiväkin tuntuu hyvältä, vaikka saatan silloinkin mennä hallille, mutta ilman kelloon katsomista ja kiirettä.

Kun Rantalalta kysyy tulevaisuuden haaveista, mies ei tiedä mitä vastaisi.

– Ei niitä haaveita oikeastaan ole tai niitä on vaikea pukea sanoiksi, koska olemme tyytyväisiä tähän hetkeen. Enemmän ne pienetkin haaveet taitavat liittyä työhön ja siinäkin arjen toimintojen kehittämiseen, Rantala pohtii.

– Tässä hetkessä riittää se, että saamme tehdä työtä monipuolisesti ja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Mukavalta tuntuu myös se, että toinen pojista työskentelee isänsä rinnalla yrityksessä, Rantala toteaa syntymäpäivänsä kynnyksellä.