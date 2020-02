Miehet saavat oman parturiliikkeen Ylivieskaan – Asiakkaana mies on vaativa, varaa virheisiin ei ole

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Maaliskuun alusta lähtien miehet pääsevät omaan parturiinsa Ylivieskassa. MRoom-ketjussa toimiva yrittäjä Tiia Kariniemi on kouluttautunut parturikampaajaksi vasta aikuisena, mutta on tiennyt jo lapsesta lähtien, että se on hänen haaveammattinsa. Yrittäminen ei ollut Kariniemen ensisijainen tavoite, mutta kun asiat lähtivät etenemään siihen suuntaan, ajatus alkoi nopeasti tuntua hyvältä.

– Ilman ketjun tukea en olisi uskaltanut aloittaa yrittäjänä. Ketju ja sen toimintamalli on tuttu opiskeluajoilta. Olin töissä Kokkolan MRoomissa ja koin jo silloin miesten hiusten leikkaamisen ja muut miehille suunnatut parturipalvelut omaksi vahvuudekseni. Tunnetta vahvisti työjakso, jossa asiakkaana oli enimmäkseen naisia, Kariniemi kertoo.

Kariniemi sanoo, että yleisesti miesten hiusten leikkausta pidetään helppona ja nopeana toimenpiteenä.

– Niin ei kuitenkaan ole. Nopeus tulee rutiinista ja omaista taidoista, mutta mies on vaativa asiakas, eikä virheitä voi tehdä, koska hiukset ovat yleensä lyhyet. Virheitä ei voi peittää uudelleen leikkaamalla.

Suurin ero perinteisesti palveluita tarjoavaan kampaamoon on siinä, että tuotteet on suunnattu miehille ja parturi hallitsee myös parran muotoilun ja leikkaamisen.

– Parran käsittely parturissa on yleistynyt. Kun parta ajetaan veitsellä, se pysyy kauemmin sileänä ja miehet arvostavat myös pientä hemmottelua, jonka parran leikkauksen yhteydessä saavat. Teemme myös hiusten värjäyksiä, mutta miehille suunnatut värit on kehitetty niin, että parturin tuolissa ei tarvitse istua tuntikausia.

Vaikka leikkaamisen tyyli ja tuotteet on miehille kehitettyjä ja suunnattuja, naisasiakasta ei käännytetä ovelta.

– Otamme vastaan kaikki asiakkaat, mutta kerromme heille, että olemme erikoistuneet miesten hiustenleikkaukseen, ja leikkaustyylimme on miehinen, eikä meillä ei ole sellaisia kampaajan tarvikkeita mitä monesti naisten hiuksiin tarvisi. Jos se ei ole onglema, myös nainen on tervetullut asiakkaaksi, Kariniemi sanoo.

Digitaalinen jonojärjestelmä helpottaa nopeaa parturiin pääsemistä ilman ajanvarausta.

– Kirjautumisen jälkeen voi lähteä hoitamaan asioitaan ja tekstiviesti ilmoittaa, kun oma vuoro koittaa. Jäsenet ohittavat jonon, mutta toimintamallia on ketjussa hiottu ja se on saatu toimivaksi.

Kariniemi on varautunut yrittäjänä tekemään pitkiä päiviä. Heti alussa Kariniemen apuna on kuukauden ajan harjoittelija.

– Tiloissa mahtuu työskentelemään kolme parturia ja heti, kun tarve vaatii, otan toisen työntekijän. Kysyntää pelkästään miehille suunnatuista palveluista on myös täällä, mutta on vaikea ennustaa, miten pian palvelut löydetään.